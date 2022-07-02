Пирог "Бедный студент" – бюджетный рецепт выпечки из 1990-ых (фото)

Этот пирог из серии на скорую руку и из самых простых ингредиентов. "Бедный студент" был популярен во времена дефицита – ни сливочного масла, ни маргарина не нужно.
Используется какао, поэтому вкуснее он будет, если добавить немного сливового или вишневого варенья. По вкусу добавьте изюм или любимые сухофрукты и орехи.
Рецепт пирога из детства "Бедный студент" / Фото: Depositphotos, Коллаж: Сегодня
Рецепт от irinabelousova8964.
Пирог "Бедный студент"
Пирог "Бедный студент" / Фото: instagram.com/irinabelousova8964/
Ингредиенты:
- варенье – 100 г;
- мука – 240 г;
- сахар – 150 г;
- сода – 1 ч. л.;
- разрыхлитель – половина ч. л.;
- яйцо;
- какао – 2 ст. л.;
- щепотка соли;
- кефир – 200 мл;
- растительное масло – 50 г;
- орехи, изюм – по 50 г.
Как приготовить:
- Орехи измельчить, изюм замочить в горячей воде, обсушить.
- Соединить жидкие ингредиенты и отдельно сухие. Замесить густое тесто.
- Дно формы застелить пергаментом и смазать растительным маслом.
- Выпекать в разогретой до 170 градусов в духовке около 40 минут. Готовность проверить зубочисткой.
- Украсить по вкусу.
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