Пирог "Бедный студент" – бюджетный рецепт выпечки из 1990-ых (фото)

Этот пирог из серии на скорую руку и из самых простых ингредиентов. "Бедный студент" был популярен во времена дефицита – ни сливочного масла, ни маргарина не нужно.

Используется какао, поэтому вкуснее он будет, если добавить немного сливового или вишневого варенья. По вкусу добавьте изюм или любимые сухофрукты и орехи.

Рецепт пирога из детства "Бедный студент" / Фото: Depositphotos, Коллаж: Сегодня

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Рецепт от irinabelousova8964.

Пирог "Бедный студент"

Пирог "Бедный студент" / Фото: instagram.com/irinabelousova8964/

Ингредиенты:

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варенье – 100 г;

мука – 240 г;

сахар – 150 г;

сода – 1 ч. л.;

разрыхлитель – половина ч. л.;

яйцо;

какао – 2 ст. л.;

щепотка соли;

кефир – 200 мл;

растительное масло – 50 г;

орехи, изюм – по 50 г.

Как приготовить:

Орехи измельчить, изюм замочить в горячей воде, обсушить. Соединить жидкие ингредиенты и отдельно сухие. Замесить густое тесто. Дно формы застелить пергаментом и смазать растительным маслом. Выпекать в разогретой до 170 градусов в духовке около 40 минут. Готовность проверить зубочисткой. Украсить по вкусу.

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