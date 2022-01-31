Пирожное "Домино" – рецепт популярного сладкого перекуса детства (видео)

Тридцать-сорок лет тому назад особого выбора пирожных не было. Во всяком случае, если сравнивать с настоящим временем.

Тем не менее многие до сих пор помнят "Школьное" из двух бисквитов, соединенных яблочным повидлом.

Пирожное "Домино" / Фото: instagram.com/nadezhda12766

Реклама

Что касается "Домино", то оно тоже соединялось яблочным джемом, вот только коржи были тверже.

Ну а если не повезло и "Домино" было куплено очень сухим, то ситуацию спасала шоколадная и сахарная глазурь, которыми эта выпечка украшалась.

После рецепта – весь процесс приготовления этого любимого из детства десерта.

Реклама

Пирожное "Домино"

Пирожное "Домино" / Фото: Рецепты из тетради

Ингредиенты:

маргарин – 150 г;

мука – 450-500 г;

сахар – 130 г;

яйцо – 1 шт.;

вода – 75 мл;

аммоний (разрыхлитель) – 7 г;

сода – ¼ ч. л.;

соль – 1/3 ч. л.;

ванильный сахар – 10 г;

лимонный сок – 1 ч. л.;

джем – 200-250 г.

Для глазури:

Реклама

сахарная пудра – 150-200 г;

какао – 1-2 ст. л.;

лимонный сок или вода – 40-50 мл.

Как испечь еще одно любимое пирожное из детства – лимонное с белковым кремом – узнаете здесь.

Как приготовить:

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

С помощью миксера перетереть маргарин с сахаром, солью и ванильным сахаром. Всыпать аммоний в воду и перемешать до растворения. Не прекращая взбивать маргарин, по одной чайной ложке ввести раствор аммония. Добавить в маргарин яйцо, перемешать. Смешать муку и соду. Добавить муку в яично-маргариновую массу, перемешать. Когда большая часть муки впитается, добавить лимонный сок. Замесить мягкое тесто, оно не должно липнуть к рукам. На пергаменте раскатать тесто толщиной 3-5 мм. Перенести на пергаменте на противень. Выпекать при 180-200 градусах 25-30 минут. Дать остыть на противне. Разрезать корж на две равные половины. Один корж намазать джемом, выложить второй корж и слегка придавить руками. Разрезать на порционные пирожные. Для глазури смешать сахарную пудру и какао. По одной чайной ложке добавить лимонный сок или воду, довести до консистенции сметаны средней густоты. Покрыть верхний корж каждого пирожного. Для белой глазури добавить в сахарную пудру лимонный сок или воду и довести до консистенции сметаны средней густоты. Нанести на шоколадный слой в виде домино.

Здесь смотрите процесс приготовления пирожных "Домино".