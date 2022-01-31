Пирожное "Домино" – рецепт популярного сладкого перекуса детства (видео)

Тридцать-сорок лет тому назад особого выбора пирожных не было. Во всяком случае, если сравнивать с настоящим временем.
Тем не менее многие до сих пор помнят "Школьное" из двух бисквитов, соединенных яблочным повидлом.
Пирожное "Домино" / Фото: instagram.com/nadezhda12766
Что касается "Домино", то оно тоже соединялось яблочным джемом, вот только коржи были тверже.
Ну а если не повезло и "Домино" было куплено очень сухим, то ситуацию спасала шоколадная и сахарная глазурь, которыми эта выпечка украшалась.
После рецепта – весь процесс приготовления этого любимого из детства десерта.
Пирожное "Домино"
Ингредиенты:
- маргарин – 150 г;
- мука – 450-500 г;
- сахар – 130 г;
- яйцо – 1 шт.;
- вода – 75 мл;
- аммоний (разрыхлитель) – 7 г;
- сода – ¼ ч. л.;
- соль – 1/3 ч. л.;
- ванильный сахар – 10 г;
- лимонный сок – 1 ч. л.;
- джем – 200-250 г.
Для глазури:
- сахарная пудра – 150-200 г;
- какао – 1-2 ст. л.;
- лимонный сок или вода – 40-50 мл.
Как испечь еще одно любимое пирожное из детства – лимонное с белковым кремом – узнаете здесь.
Как приготовить:
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
- С помощью миксера перетереть маргарин с сахаром, солью и ванильным сахаром. Всыпать аммоний в воду и перемешать до растворения.
- Не прекращая взбивать маргарин, по одной чайной ложке ввести раствор аммония. Добавить в маргарин яйцо, перемешать.
- Смешать муку и соду. Добавить муку в яично-маргариновую массу, перемешать. Когда большая часть муки впитается, добавить лимонный сок.
- Замесить мягкое тесто, оно не должно липнуть к рукам.
- На пергаменте раскатать тесто толщиной 3-5 мм. Перенести на пергаменте на противень. Выпекать при 180-200 градусах 25-30 минут. Дать остыть на противне.
- Разрезать корж на две равные половины. Один корж намазать джемом, выложить второй корж и слегка придавить руками. Разрезать на порционные пирожные.
- Для глазури смешать сахарную пудру и какао. По одной чайной ложке добавить лимонный сок или воду, довести до консистенции сметаны средней густоты.
- Покрыть верхний корж каждого пирожного. Для белой глазури добавить в сахарную пудру лимонный сок или воду и довести до консистенции сметаны средней густоты. Нанести на шоколадный слой в виде домино.
Здесь смотрите процесс приготовления пирожных "Домино".