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Практически диетические чебуреки с фаршем, вместо теста – кабачки

Ирина Маслова
9 июня, 08:59
Здесь важно замесить нужной консистенции тесто, оно должно быть чуть плотнее, чем для оладий. Это регулируется с помощью муки

Итак, кабачки открывают перед нами горизонты бесконечно интересных экспериментов. Благодаря своей вкусовой нейтральности они могут стать спагетти и диетическим гарниром одновременно или превратиться в тесто для чебуреков.

В нашем случае используется любой фарш, к нему нужно добавить обжаренный лук. Попробуйте такие чебуреки с творожной начинкой и зеленью, отварным мясом с помидорами.

Чебуреки из кабачков

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Ольга Матвей предлагает сделать пробный чебурек, чтобы понять, нужна ли соль или мука для густоты теста.

Кабачковые чебуреки

Кабачковые чебуреки / Фото: Ольга Матвей

Ингредиенты:

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  • кабачок – 400 г;
  • фарш – 150 г;
  • лук – 2 шт.;
  • яйцо;
  • сметана – 3 ст. л.;
  • соль, перец;
  • кефир – 100 мл;
  • мука – 7 ст. л.

Как приготовить:

  1. Кабачок натереть на крупной терке. Вбить яйцо, кефир, сметану и добавить перец. Перемешать. Добавить муку и перемешать. Регулируйте густоту теста мукой.
  2. К фаршу добавить слегка обжаренный лук. Добавить лук к мясу без масла, посолить, поперчить и перемешать.
  3. На разогретую сковороду выложить тесто, разровнять ложкой в виде примерного круга. Затем распределить немного начинки по поверхности. Когда сырое тесто практически исчезло, сложить его конвертом и придавить вилкой края. Обжарить с другой стороны.

Детали жарки чебуреков из кабачков смотрите в видео от автора рецепта.

Как в Австрии называют чебуреки и как их приготовить читайте здесь.