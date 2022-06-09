Практически диетические чебуреки с фаршем, вместо теста – кабачки

Итак, кабачки открывают перед нами горизонты бесконечно интересных экспериментов. Благодаря своей вкусовой нейтральности они могут стать спагетти и диетическим гарниром одновременно или превратиться в тесто для чебуреков.

В нашем случае используется любой фарш, к нему нужно добавить обжаренный лук. Попробуйте такие чебуреки с творожной начинкой и зеленью, отварным мясом с помидорами.

Чебуреки из кабачков

Реклама

Ольга Матвей предлагает сделать пробный чебурек, чтобы понять, нужна ли соль или мука для густоты теста.

Кабачковые чебуреки

Кабачковые чебуреки / Фото: Ольга Матвей

Ингредиенты:

Реклама

кабачок – 400 г;

фарш – 150 г;

лук – 2 шт.;

яйцо;

сметана – 3 ст. л.;

соль, перец;

кефир – 100 мл;

мука – 7 ст. л.

Как приготовить:

Кабачок натереть на крупной терке. Вбить яйцо, кефир, сметану и добавить перец. Перемешать. Добавить муку и перемешать. Регулируйте густоту теста мукой. К фаршу добавить слегка обжаренный лук. Добавить лук к мясу без масла, посолить, поперчить и перемешать. На разогретую сковороду выложить тесто, разровнять ложкой в виде примерного круга. Затем распределить немного начинки по поверхности. Когда сырое тесто практически исчезло, сложить его конвертом и придавить вилкой края. Обжарить с другой стороны.

Детали жарки чебуреков из кабачков смотрите в видео от автора рецепта.

Как в Австрии называют чебуреки и как их приготовить читайте здесь.