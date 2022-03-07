Рецепт простого салата "8 Марта" из рыбных консервов и плавленого сыра

Когда хочется хоть немного, но праздника, в нашем случае 8 Марта, то все-таки вполне возможно организовать достойный и полноценный стол.
Вероятно, один из самых главных салатов этого дня – в виде восьмерки. Конечно, ингредиенты тоже могут другими, вашими любимыми.
Салат "8 Марта" / Фото: Инстаграм
Формировать этот салат нужно на продолговатой тарелке с помощью двух стаканов с разным диаметром горлышка.
Если у вас маринованный огурец, важно, чтобы на вкус он был не слишком острым. Сок из него нужно тщательно отжать.
Салат "8 Марта" с консервированным тунцом
Салат "8 Марта" с консервированным тунцом / Фото: instagram.com/kitchen_every_day
Ингредиенты:
- 1 банка консервированного тунца в собственном соку;
- 5 яиц:
- 1 свежий огурец или 1 маринованный;
- 50 г плавленого сыра;
- зелень для украшения;
- майонез или соус.
Для соуса:
- 150 г сметаны;
- по 1 ч. л. горчицы, соевого соуса.
Рецепт холодных закусок на 8 Марта из печени трески найдете здесь.
Как приготовить:
- Яйца (отдельно белок от желтков), сыр и огурец натереть на терке. Первый слой: белок, смазать соусом, второй слой – тунец, снова соус, далее огурец, снова соус.
- Сверху выложить сыр и на него – белок. Украсить тертым желтком и зеленью.
- Убрать в холодильник минимум на 15 минут.