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Рецепт простого салата "8 Марта" из рыбных консервов и плавленого сыра

Ирина Маслова
7 марта, 14:35
Консервы могут быть любыми, кости тщательно убираем. Идеально, если есть консервированный тунец и свежий огурец

Когда хочется хоть немного, но праздника, в нашем случае 8 Марта, то все-таки вполне возможно организовать достойный и полноценный стол.

Вероятно, один из самых главных салатов этого дня – в виде восьмерки. Конечно, ингредиенты тоже могут другими, вашими любимыми.

Салат "8 Марта" / Фото: Инстаграм

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Формировать этот салат нужно на продолговатой тарелке с помощью двух стаканов с разным диаметром горлышка.

Если у вас маринованный огурец, важно, чтобы на вкус он был не слишком острым. Сок из него нужно тщательно отжать.

Салат "8 Марта" с консервированным тунцом

Салат "8 Марта" с консервированным тунцом / Фото: instagram.com/kitchen_every_day

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Ингредиенты:

  • 1 банка консервированного тунца в собственном соку;
  • 5 яиц:
  • 1 свежий огурец или 1 маринованный;
  • 50 г плавленого сыра;
  • зелень для украшения;
  • майонез или соус.

Для соуса:

  • 150 г сметаны;
  • по 1 ч. л. горчицы, соевого соуса.

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Как приготовить:

  1. Яйца (отдельно белок от желтков), сыр и огурец натереть на терке. Первый слой: белок, смазать соусом, второй слой – тунец, снова соус, далее огурец, снова соус.
  2. Сверху выложить сыр и на него – белок. Украсить тертым желтком и зеленью.
  3. Убрать в холодильник минимум на 15 минут.