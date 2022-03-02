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Пышки таратушки – замешиваются на сметане или кефире, посыпаются сахарной пудрой

Ирина Маслова
2 марта, 07:17
После замеса теста оно должно постоять 30 минут. Форма пышек – любая

Пышки и лепешки – очень вкусная альтернатива хлебу. Как нажарить лепешки с сыром и зеленью к первым блюдам – мы рассказывали.

Пышки таратушки – это к чаю и кофе. Вы можете сделать их в форме ромбиков или в форме выпечки хворост.

Пышки таратушки / Фото: instagram.com/sabina_recepti_385_05

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Рецепт нашли на странице sabina_recepti_385_05.

Пышки таратушки

Пышки таратушки / Фото: instagram.com/sabina_recepti_385_05

Ингредиенты:

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  • 1 стакан сметаны;
  • 2 яйца;
  • по 2 ст. л. сахара, растительного масла;
  • по 1/3 ч. л. соды, ванилина;
  • щепотка соли;
  • мука, сколько возьмет тесто.

Здесь узнаете, как грузины жарят свои лепешки мчади из кукурузной муки.

Как приготовить:

  1. Замесить тесто, оставить на 30 минут.
  2. Раскатать толщиной 1 см, сформировать пышки. Обжарить.
  3. Посыпать сахарной пудрой.