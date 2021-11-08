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Пышные бублики из 3 ингредиентов – простейший рецепт

Ирина Маслова
8 ноября, 12:50
Нужна мука, хороший греческий йогурт, яйцо для смазывания. По желанию украсьте бублики кунжутом. Есть их можно просто так или использовать для сэндвичей

Бублики есть в каждой стране. Их удобная форма и пышная текстура привлекают потребителя. Мы рассказывали интересную историю американских бейглов и как их приготовить, теперь еще один рецепт из США. Он максимально простой.

Бублики от Мashed.com можно есть просто так, а можно использовать как основу для сэндвичей.

Рецепт бубликов из трех ингредиентов / Фото: www.mashed.com

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Бублики из трех ингредиентов

Что понадобится:

  • 600 г муки;
  • 2 стакана греческого йогурта;
  • 1 ст. л. кунжута;
  • яйцо для смазывания.

Как приготовить:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Соедините муку и йогурт и перемешайте до однородности. Руками вымесите тесто в течение 3-4 минут. Тесто не должно быть слишком липким или сухим.
  3. Разделите на 8 равных частей и отложите в сторону. Раскатайте каждую часть в жгут толщиной до 2 см и сформируйте бублики.
  4. Разложите на противне, выстланном пергаментной бумагой.
  5. Яйцо немного взбейте с небольшим количеством воды, смажьте бублики и посыпьте кунжутом.
  6. Выпекайте 18 минут.