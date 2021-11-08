Пышные бублики из 3 ингредиентов – простейший рецепт

Бублики есть в каждой стране. Их удобная форма и пышная текстура привлекают потребителя. Мы рассказывали интересную историю американских бейглов и как их приготовить, теперь еще один рецепт из США. Он максимально простой.
Бублики от Мashed.com можно есть просто так, а можно использовать как основу для сэндвичей.
Рецепт бубликов из трех ингредиентов / Фото: www.mashed.com
Бублики из трех ингредиентов
Что понадобится:
- 600 г муки;
- 2 стакана греческого йогурта;
- 1 ст. л. кунжута;
- яйцо для смазывания.
Как приготовить:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Соедините муку и йогурт и перемешайте до однородности. Руками вымесите тесто в течение 3-4 минут. Тесто не должно быть слишком липким или сухим.
- Разделите на 8 равных частей и отложите в сторону. Раскатайте каждую часть в жгут толщиной до 2 см и сформируйте бублики.
- Разложите на противне, выстланном пергаментной бумагой.
- Яйцо немного взбейте с небольшим количеством воды, смажьте бублики и посыпьте кунжутом.
- Выпекайте 18 минут.