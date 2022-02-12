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Пышные булочки из Австрии – готовятся на дрожжевом тесте с абрикосовой начинкой

Ирина Маслова
12 февраля, 10:10
Тесто расстаивается дважды. Около 40 минут после замеса и 20 минут после формовки булочек. Цедра одного лимона добавляется в тесто, а для начинки подойдет абрикосовый джем или конфитюр

Продолжаем знакомиться с ароматным миром булочек. О финских с красивым украшением – растопленным и запеченным сливочным маслом на верхушке – мы знаем.

И теперь, судя по их внешнему виду, вкусные австрийские с абрикосовым джемом внутри.

Австрийские булочки с абрикосовым джемом / Фото: instagram.com/mehlspeiskultur/

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Перед тем, как попасть в духовку, булочки дважды смазываются растопленным маслом. Уже готовые украшаются сахарной пудрой.

Фудблогер vinegretteblog рекомендует перед выпеканием выкладывать заготовки плотно друг к другу.

Австрийские булочки с абрикосовым джемом

Австрийские булочки с абрикосовым джемом / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Ингредиенты:

  • 250 мл молока;
  • 35 г свежих дрожжей;
  • 500 г муки;
  • 3 желтка;
  • 50 г сахара;
  • цедра одного лимона;
  • пакетик ванильного сахара;
  • 60 г сливочного масла;
  • щепотка соли.

Для начинки:

  • 350 г абрикосового конфитюра;
  • 100-150 г сливочного масла;
  • сахарная пудра – для подачи.

Рецепт выпрыгивающих булочек поповеров, которые подойдут к любой начинке, найдете здесь.

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Как приготовить:

  1. Дрожжи растворить в теплой воде. Добавить остальные ингредиенты и вымесить тесто, пока оно не будет отходить от стенок, около 7 минут.
  2. Тесто накрыть полотенцем и оставить в теплом месте на 30-40 минут.
  3. Разделить тесто на 24 части. Раскатать каждую заготовку в круг толщиной около 8 мм и выложить по ложке конфитюра.
  4. Собрать края булочек и выложить в смазанную маслом форму швом вниз.
  5. Смазать булочки растопленным маслом, накрыть полотенцем и оставить на 20 минут.
  6. Духовку разогреть до 170 градусов. Булочки еще раз смазать маслом. Выпекать около 30 минут. Украсить сахарной пудрой.