Пышные булочки из Австрии – готовятся на дрожжевом тесте с абрикосовой начинкой

Продолжаем знакомиться с ароматным миром булочек. О финских с красивым украшением – растопленным и запеченным сливочным маслом на верхушке – мы знаем.

И теперь, судя по их внешнему виду, вкусные австрийские с абрикосовым джемом внутри.

Австрийские булочки с абрикосовым джемом / Фото: instagram.com/mehlspeiskultur/

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Перед тем, как попасть в духовку, булочки дважды смазываются растопленным маслом. Уже готовые украшаются сахарной пудрой.

Фудблогер vinegretteblog рекомендует перед выпеканием выкладывать заготовки плотно друг к другу.

Австрийские булочки с абрикосовым джемом

Австрийские булочки с абрикосовым джемом / Фото: instagram.com/vinegretteblog/

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Ингредиенты:

250 мл молока;

35 г свежих дрожжей;

500 г муки;

3 желтка;

50 г сахара;

цедра одного лимона;

пакетик ванильного сахара;

60 г сливочного масла;

щепотка соли.

Для начинки:

350 г абрикосового конфитюра;

100-150 г сливочного масла;

сахарная пудра – для подачи.

Рецепт выпрыгивающих булочек поповеров, которые подойдут к любой начинке, найдете здесь.

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Как приготовить: