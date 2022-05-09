Пышный грибной омлет на завтрак – простой рецепт для духовки

Омлет в духовке готовится чуть дольше, чем в сковороде. Но нужно признать, что после запекания он чуть вкуснее.
Обычно к яйцам добавляется молоке, в омлете от prostovvkusno их нужно немного взбить со сметаной. Еще нужен твердый или полутвердый сыр, он подарит этому завтраку некоторую тягучесть.
Омлет на завтрак с грибами / Фото: instagram.com/bbqmaster_wow/
Во время приготовления духовку открывать не нужно, чтобы омлет сохранил свою форму.
Омлет с грибами в духовке
Омлет с грибами в духовке / Фото: instagram.com/prostovvkusno/
Ингредиенты на одну порцию:
- 2 яйца;
- 70 г свежих шампиньонов;
- 1 ст. л. сметаны;
- 40 г твердого/полутвердого сыра;
- соль.
Очень красивый омлет с овощами любят готовить в Японии, называется он тамагояки, его рецепт здесь.
Как приготовить:
- Грибы хорошо промыть, мелко нарезать и обжарить до готовности, сыр натереть на крупной терке.
- Яйца взбить со сметаной, посолить. Добавить сыр и грибы. Перемешать.
- Форму смазать небольшим количеством растительного масла и разлить приготовленную смесь, не доливая до края.
- Выпекать в разогретой духовке на 180 градусов около 20-25 минут. Выключить огонь и оставить омлет еще на 7 минут.
Для более сытного завтрака подойдет датский омлет, он готовится с беконом или ветчиной.