Рецепт черничного пирога с корицей для особенного кофе-брейка

Продолжаем серию рецептов для самых лучших осенних пирогов. Фруктов и ягод сейчас достаточно, чтобы не только их есть, а и использовать в выпечке. Ведь это лучшие ингредиенты для такого рода десертов. Для этого пирога потребуется черника. Она подарит десерту невероятный цвет. Ну и еще – корица, с ней любая выпечка становится особенно уютной и отлично гармонирует с глотком хорошего кофе. Если пока не успели приготовить сливовый пирог по самому известному рецепту, то попробуйте и его тоже.
Черничный пирог с корицей
Ингредиенты:
Пирог с черникой и корицей / Фото: cooking.nytimes.com
- 150 г сахара;
- 115 г несоленого сливочного масла, размягченного;
- 2 большие яйца комнатной температуры;
- 120 г сметаны;
- по 1 ч. л. корицы, ванильного экстракта, разрыхлителя;
- щепотка соли;
- 203 г муки;
- 1/4 ч. л. пищевой соды;
- 140 г свежей черники.
Для штрейзеля:
- 65 г муки;
- 50 г коричневого сахара;
- 26 г овсяных хлопьев;
- 1 ч. л. молотой корицы;
- щепотка соли;
- 60 г несоленого сливочного масла, размягченного.
- Для посыпки из корицы
- 50 г сахара;
- 2 ч. л. молотой корицы.
Способ приготовления:
- Духовку разогреть до 190 градусов. Выстелить форму для запекания пергаментной бумаги, свисающей с двух сторон.
- Для штрейзеля смешать муку, коричневый сахар, овсяные хлопья, корицу и соль. Добавить сливочное масло и с помощью пальца перетереть смесь до получения мелкой крошки.
- Для посыпки из корицы смешать сахар и молотую корицу.
- Для теста взбить сахар и масло с помощью миксера до воздушности, на это нужно около 4 минут. Добавлять яйца по одному, полностью вмешивая одно яйцо перед добавлением следующего. Добавить сметану, корицу, ваниль, соль и взбить.
- Добавить 195 г муки, разрыхлитель и пищевую соду. Перемешать на низкой скорости миксера до однородной массы. Соединить чернику с 1 ст. л. муки, затем аккуратно добавить ее в жидкое тесто.
- Вылить половину теста в форму и разровнять. Равномерно посыпать тесто корицей и сахаром. Выложить остальное тесто и выровнять его. Сверху посыпать штрейзелем.
- Выпекать от 45 до 55 минут, пока пирог не станет золотистым. Готовность проверьте зубочисткой.
- Подавать теплым, храниться такой пирог в фольге может около 3 дней.
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