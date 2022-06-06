Рецепт испанской запеканки тумбет – главные в ней баклажаны

В Италии баклажаны используют для открытого пирога, на испанской Майорке делают овощную запеканку. Все ингредиенты обжариваются отдельно, затем лежат на бумажных полотенцах, чтобы текстура не была маслянистой.

А это означает, что тумбет не превратится в кашеобразную субстанцию, – и вы получите удовольствие от каждого продукта, которые идеально дополняют друг друга.

Испанская запеканка тумбет

Реклама

На сайте herringinfurs.blogspot.com предлагают воспользоваться своим личным рецептом томатного соуса, если предложенный не подойдет.

Запеканка тумбет с баклажанами

Запеканка тумбет с баклажанами / Фото: herringinfurs.blogspot.com

Ингредиенты:

Реклама

1 большой баклажан;

1 ч. л. соли;

2 большие картофелины;

полтора больших красных сладких перца;

маленькая луковица;

3 неочищенных зубочка чеснока;

3 ст. л. муки;

оливковое масло.

Для томатного соуса:

1 ст. л. оливкового масла;

1/4 средней луковицы;

3 зубочка чеснока;

2 банки консервированных томатов в собственном соку;

по 1/4 ч. л. сушеного майорана, сушеного орегано;

соль;

1 ч. л. сахара (по желанию).

Как приготовить:

Баклажан нарезать кружочками толщиной примерно 5 мм. Посыпать солью, оставить. Для томатного соуса лук нарезать мелкими кубиками, чеснок пропустить через пресс. В в сотейнике разогреть оливковое масло. Готовить на среднем огне лук и чеснок, часто помешивая, до мягкости, 5 минут. Добавить помидоры, сушеные травы и соль. Довести до кипения. Уварить соус, пока он не уменьшится примерно на треть. Добавить сахар, если соус кисловат. Картофель почистить и нарезать тонкими кружочками 3 мм толщиной. Перец нарезать широкими полосками, лук – полукольцами. Ломтики баклажанов промыть, обсушить бумажными полотенцами и слегка обвалять в муке. В большом сотейнике разогреть оливковое масло. Выложить неочищенный чеснок и обжарить ломтики картофеля до золотистого цвета. Выложить на бумажное полотенце. Обжарить перец до полуготовности. Выложить на бумажное полотенце. Обжарить лук до золотистого цвета и тоже выложить на бумажное полотенце. Так же сделать с баклажанами. На дно формы выложить немного томатного соуса. Сверху – баклажаны. Затем – еще немного томатного соуса. Сверху – лук и перец. Далее – снова томатный соус. Сверху – слой картофеля и толстый слой томатной пасты. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Накрыть полотенцем и дать остыть 30 минут.

Здесь найдете еще один рецепт с баклажанами. Особенность – интересная нарезка перед обжариванием.