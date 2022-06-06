Рецепт испанской запеканки тумбет – главные в ней баклажаны

В Италии баклажаны используют для открытого пирога, на испанской Майорке делают овощную запеканку. Все ингредиенты обжариваются отдельно, затем лежат на бумажных полотенцах, чтобы текстура не была маслянистой.
А это означает, что тумбет не превратится в кашеобразную субстанцию, – и вы получите удовольствие от каждого продукта, которые идеально дополняют друг друга.
Испанская запеканка тумбет
На сайте herringinfurs.blogspot.com предлагают воспользоваться своим личным рецептом томатного соуса, если предложенный не подойдет.
Запеканка тумбет с баклажанами
Запеканка тумбет с баклажанами / Фото: herringinfurs.blogspot.com
Ингредиенты:
- 1 большой баклажан;
- 1 ч. л. соли;
- 2 большие картофелины;
- полтора больших красных сладких перца;
- маленькая луковица;
- 3 неочищенных зубочка чеснока;
- 3 ст. л. муки;
- оливковое масло.
Для томатного соуса:
- 1 ст. л. оливкового масла;
- 1/4 средней луковицы;
- 3 зубочка чеснока;
- 2 банки консервированных томатов в собственном соку;
- по 1/4 ч. л. сушеного майорана, сушеного орегано;
- соль;
- 1 ч. л. сахара (по желанию).
Как приготовить:
- Баклажан нарезать кружочками толщиной примерно 5 мм. Посыпать солью, оставить. Для томатного соуса лук нарезать мелкими кубиками, чеснок пропустить через пресс.
- В в сотейнике разогреть оливковое масло. Готовить на среднем огне лук и чеснок, часто помешивая, до мягкости, 5 минут.
- Добавить помидоры, сушеные травы и соль. Довести до кипения. Уварить соус, пока он не уменьшится примерно на треть. Добавить сахар, если соус кисловат.
- Картофель почистить и нарезать тонкими кружочками 3 мм толщиной. Перец нарезать широкими полосками, лук – полукольцами.
- Ломтики баклажанов промыть, обсушить бумажными полотенцами и слегка обвалять в муке.
- В большом сотейнике разогреть оливковое масло. Выложить неочищенный чеснок и обжарить ломтики картофеля до золотистого цвета. Выложить на бумажное полотенце.
- Обжарить перец до полуготовности. Выложить на бумажное полотенце.
- Обжарить лук до золотистого цвета и тоже выложить на бумажное полотенце. Так же сделать с баклажанами.
- На дно формы выложить немного томатного соуса. Сверху – баклажаны.
- Затем – еще немного томатного соуса. Сверху – лук и перец. Далее – снова томатный соус. Сверху – слой картофеля и толстый слой томатной пасты.
- Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Накрыть полотенцем и дать остыть 30 минут.
Здесь найдете еще один рецепт с баклажанами. Особенность – интересная нарезка перед обжариванием.