Рецепт лимонада с клубникой – приятно освежает и с легкой кислинкой (видео)

Классический лимонад – это сок лимона, немного сахара и вода, в Турции напиток готовят с добавлением апельсинов, а потом долго замораживают.

На канале Канал ВО! Прості Рецепти предлагают лимонад с клубникой, ее нужно 250 граммов. Клубнику необязательно измельчать в блендере, можно использовать картофелемялку. Так будет проще процеживать напиток.

Домашний клубничный лимонад / Фото: unsplash.com, Коллаж: Сегодня, freepik.com

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Лимонад с клубникой

Рецепт домашнего лимонада с клубникой / Фото: freepik.com

Ингредиенты на 1,5 литра:

клубника – 250 г;

лимон – 3 шт.;

сахар, мята – по вкусу.

Как приготовить:

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Клубнику размять. Из лимонов выжать сок и соединить с клубничным пюре. Мяту нарезать и добавить к клубнике. Добавить сахар по вкусу, холодную кипяченую воду и перемешать. Дать настояться 20-30 минут и процедить.

Каким получится этот лимонад – можно увидеть в видео.

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