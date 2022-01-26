Рецепт нового свекольного салата – маринованные огурцы для него обжариваются

Чтобы даже такой идеальный салат получился, нужно правильно отварить или запечь для него свеклу. Она все-таки главная в этом блюде.
Рассол из огурцов, когда они будут нарезаны, нужно отжать. Потом они добавляются в сковороду к жареному луку и готовятся там несколько минут.
Салат из свеклы и обжаренных соленых огурцов
Подробно посмотреть, как это все происходит, можно в видео ниже.
Свекольный салат с обжаренными солеными огурцами
Свекольный салат с обжаренными солеными огурцами / Фото: instagram.com/mirovoj_povar
Ингредиенты:
- свекла – 1 кг (вареный или запеченный);
- лук – 1 шт.;
- соленые огурцы – 5 шт.;
- вареное яйцо – 4 шт.;
- чеснок – 3 зубчика;
- майонез – 2-3 ст. л.;
- соль и перец – по вкусу;
- зелень.
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Способ приготовления:
- Лук нарезать мелко и обжарить до золотистого цвета. Добавить нарезанные огурцы. Перемешать и готовить несколько минут. Затем добавить мелко нарезанный чеснок.
- Свеклу натереть на крупной терке, яйца нарезать. Соединить все ингредиенты. Довести до вкуса солью и перцем, добавить нарезанную зелень.
- Заправить майонезом и перемешать.
Посмотреть подробней весь процесс приготовления салата можно в видео.