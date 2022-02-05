Рецепт оранжевого картофельного пюре гюцпот – все дело в моркови

Картофельное пюре любим не одни мы. В Дании и Нидерландах готовят его много и по-разному. Например, стампот – красивое блюдо с сыром бри и зеленым луком.

На гюцпот тоже приятно смотреть, оно оранжевое с золотистым оттенком из-за обжаренных лука и моркови среди ингредиентов.

Картофельное пюре гюцпот / Фото: instagram.com/eugenia_emely/

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Овощи для этого пюре можно запечь или отварить. Подавать с жаренным беконом или к колбаскам.

Рецепт со страницы paprikakorica777.

Картофельное пюре гюцпот

Картофельное пюре гюцпот / Фото: instagram.com/paprikakorica777/

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Ингредиенты:

800 г картофеля;

2 шт. репчатый лук крупный;

3 шт. морковь;

1 шт. лавровый лист;

200 мл сливки или молоко;

100 г сливочное масло;

соль, перец – по вкусу.

Здесь узнаете рецепт удивительного картофельного пюре с сулугуни из Грузии.



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