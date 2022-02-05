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Рецепт оранжевого картофельного пюре гюцпот – все дело в моркови

Ирина Маслова
5 февраля, 19:28
Это пюре готовят в Дании и Нидерландах. Обязательно добавляются обжаренные лук и морковь. Текстура может быть гладкой или неоднородной

Картофельное пюре любим не одни мы. В Дании и Нидерландах готовят его много и по-разному. Например, стампот – красивое блюдо с сыром бри и зеленым луком.

На гюцпот тоже приятно смотреть, оно оранжевое с золотистым оттенком из-за обжаренных лука и моркови среди ингредиентов.

Картофельное пюре гюцпот / Фото: instagram.com/eugenia_emely/

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Овощи для этого пюре можно запечь или отварить. Подавать с жаренным беконом или к колбаскам.

Рецепт со страницы paprikakorica777.

Картофельное пюре гюцпот

Картофельное пюре гюцпот / Фото: instagram.com/paprikakorica777/

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Ингредиенты:

  • 800 г картофеля;
  • 2 шт. репчатый лук крупный;
  • 3 шт. морковь;
  • 1 шт. лавровый лист;
  • 200 мл сливки или молоко;
  • 100 г сливочное масло;
  • соль, перец – по вкусу.

Здесь узнаете рецепт удивительного картофельного пюре с сулугуни из Грузии.

Как приготовить:

  1. Картофель отварить в подсоленной воде с лавровым листом.
  2. Лук нарезать небольшим кубиком, морковь натереть.
  3. В сковородке разогреть треть сливочного масла, обжарить лук и морковь до золотистости. Посолить.
  4. С картофеля слить воду, убрать лавровый лист, влить горячее молоко или сливки, сливочное масло, добавить молотый перец по вкусу. Добавить примерно треть лука с морковью.
  5. Размять картофель в пюре. Выложить остальные лук и морковь, тщательно перемешать. Довести до вкуса солью и перцем.
  6. Украсить зеленью или кусочками обжаренного бекона.