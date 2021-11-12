Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Рецепт печенье "Павловское", которое многие обожали в детстве

Ирина Маслова
12 ноября, 10:27
Если кто забыл, то выпекается "Павловское" из дрожжевого теста, поэтому оно пышное. Печенье формируется в несколько подходов, каждый раз тесто нужно пересыпать сахаром

Сегодня уже никто не скажет, почему оно так называется и кто создал рецепт. Вероятно, он родился путем старательных экспериментов лет 35 тому назад. Собственно, так случилось и с творожными "Гусиными лапками".

Рецепт настолько прост, что его могла испечь каждая хозяйка. Получается печенья немало, оно пышное и тает во рту. Интересно, что раньше вместо масла клали маргарин.

Печенье "Павловское" / Фото: instagram.com/kristina.se.gotovit/

Реклама

В рецепте от kristina.se.gotovit все-таки масло, так у "Павловского" будет более насыщенный сливочный вкус.

Классическое печенье не предусматривает дополнительных ингредиентов, как-то джем, шоколад, орехи. Но при желании это все тоже можно использовать при формировании "Павловского".

Печенье "Павловское" – рецепт

Ингредиенты:

Реклама
  • Сливочное масло – 150 г
  • Мука – 400 г
  • Сахар – 150 г (для формовки печенья) + 2 ст. л. (в опару)
  • Дрожжи (сухие) – 10 г
  • Молоко – 50 мл
  • Яйцо
  • Ванильный сахар, щепотка соли

Как приготовить:

  1. Для опары соединить сахар и дрожжи. Перемешать. Нагреть молоко до 40 градусов и влить к дрожжам. Оставить в теплом месте.
  2. Смешать мягкое масло с яйцом и щепоткой соли. Добавить в яично-масляную смесь опару и тщательно перемешать.
  3. Ввести порциями просеянную муку, тесто вымесить и сформировать шар. Оставить в теплом месте на 1 час.
  4. Раскатать в пласт шириной около 3 мм. Посыпать половину пласта сахаром и сложить пополам. Снова посыпать сахаром и сложить пополам. Так же повторить еще два раза. Верхний слой посыпать сахаром.
  5. Нарезать заготовки печенья.
  6. Выпекать при 190 градусах до румяной корочки.