Рецепт печенье "Павловское", которое многие обожали в детстве

Сегодня уже никто не скажет, почему оно так называется и кто создал рецепт. Вероятно, он родился путем старательных экспериментов лет 35 тому назад. Собственно, так случилось и с творожными "Гусиными лапками".

Рецепт настолько прост, что его могла испечь каждая хозяйка. Получается печенья немало, оно пышное и тает во рту. Интересно, что раньше вместо масла клали маргарин.

Печенье "Павловское" / Фото: instagram.com/kristina.se.gotovit/

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В рецепте от kristina.se.gotovit все-таки масло, так у "Павловского" будет более насыщенный сливочный вкус.

Классическое печенье не предусматривает дополнительных ингредиентов, как-то джем, шоколад, орехи. Но при желании это все тоже можно использовать при формировании "Павловского".

Печенье "Павловское" – рецепт

Ингредиенты:

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Сливочное масло – 150 г

Мука – 400 г

Сахар – 150 г (для формовки печенья) + 2 ст. л. (в опару)

Дрожжи (сухие) – 10 г

Молоко – 50 мл

Яйцо

Ванильный сахар, щепотка соли

Как приготовить: