Рецепт рагу из кабачков и баклажанов – подойдет к Петровому посту

Петров пост начинается 20 июня и продолжится до 11 июля. В сравнении с другими постами, Петров не отличается строгостью. Будут дни, когда можно есть рыбу. Молоко, яйца и мясо под запретом.

И при огромном разнообразии сезонных овощей меню для тех, кто будет поститься, точно не будет скучным.

Овощное рагу на Петров пост / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты на канале Мой Дастархан Вкусно и Быстро, конечно, можно дополнять или менять количество в пользу своих любимых овощей.

Овощное рагу

Постное овощное рагу / Фото: Pixabay

Ингредиенты:

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лук – 1 шт.;

помидоры – 2 шт.;

кабачок – 1 шт.;

морковь – 2 шт.;

баклажан – 2 шт.;

болгарский перец – 3 шт.;

чеснок – 1 зубок;

соль, перец;

базилик, орегано – по 0,5 ч. л.;

хмели-сунели – 1 ч. л.;

петрушка, укроп;

растительное масло – 30 мл.

Как приготовить:

Лук нарезать полукольцами, помидоры – дольками. Соединить в большой емкости и посолить, чтобы помидоры дали сок. Морковь и кабачок нарезать полукольцами, выложить к луку с помидорами и посолить. Баклажан нарезать полукольцами, добавить к остальным овощам. Перец нарезать крупно. Добавить к овощами. Приправить. Залить растительным маслом, тушить под крышкой 15 минут. Когда появится сок, аккуратно перемешать. Накрыть крышкой и тушить до готовности. За несколько минут до конца натереть зубок чеснока и добавить зелень.

Каким получается это рагу – смотрите ниже.

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