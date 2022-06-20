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Рецепт рагу из кабачков и баклажанов – подойдет к Петровому посту

Ирина Маслова
20 июня, 09:01
Рагу тушится в соке, который дадут помидоры с луком, растительного масла нужно совсем немного. По желанию можно добавить немного картофеля

Петров пост начинается 20 июня и продолжится до 11 июля. В сравнении с другими постами, Петров не отличается строгостью. Будут дни, когда можно есть рыбу. Молоко, яйца и мясо под запретом.

И при огромном разнообразии сезонных овощей меню для тех, кто будет поститься, точно не будет скучным.

Овощное рагу на Петров пост / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты на канале Мой Дастархан Вкусно и Быстро, конечно, можно дополнять или менять количество в пользу своих любимых овощей.

Овощное рагу

Постное овощное рагу / Фото: Pixabay

Ингредиенты:

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  • лук – 1 шт.;
  • помидоры – 2 шт.;
  • кабачок – 1 шт.;
  • морковь – 2 шт.;
  • баклажан – 2 шт.;
  • болгарский перец – 3 шт.;
  • чеснок – 1 зубок;
  • соль, перец;
  • базилик, орегано – по 0,5 ч. л.;
  • хмели-сунели – 1 ч. л.;
  • петрушка, укроп;
  • растительное масло – 30 мл.

Как приготовить:

  1. Лук нарезать полукольцами, помидоры – дольками. Соединить в большой емкости и посолить, чтобы помидоры дали сок.
  2. Морковь и кабачок нарезать полукольцами, выложить к луку с помидорами и посолить.
  3. Баклажан нарезать полукольцами, добавить к остальным овощам.
  4. Перец нарезать крупно. Добавить к овощами. Приправить.
  5. Залить растительным маслом, тушить под крышкой 15 минут. Когда появится сок, аккуратно перемешать. Накрыть крышкой и тушить до готовности.
  6. За несколько минут до конца натереть зубок чеснока и добавить зелень.

Каким получается это рагу – смотрите ниже.

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