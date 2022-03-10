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Рецепт супа с килькой в томате – готовится с рисом и картофелем

Ирина Маслова
10 марта, 07:03
Приготовить этот суп максимально просто, автор рецепта не предлагает пассеровать лук и морковь. Овощи варятся вместе с рисом

Это суп из серии "Быстро и легко", буквально за 15-20 минут можно приготовить согревающее первое блюдо с рыбными консервами.

Плюс кильки в том, что она в томатном соусе, он тоже попадет в суп, отдавая свой вкус.

Суп с килькой в томате / Фото: instagram.com/abdrafigova_guzel

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Рецепт фудблогера abdrafigova_guzel.

Суп с килькой в томате

Суп с килькой в томате / Фото: instagram.com/abdrafigova_guzel

Ингредиенты:

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  • картофель – 3 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • рис – 1 стакан;
  • килька в томатном соусе – 1 банка;
  • вода – 2 литра;
  • лавровый лист – 1 шт.;
  • соль, перец – по вкусу;
  • зелень.

Здесь узнаете, как сделать и салат, и гарнир одновременно – нужны консервированная фасоль и грибы.

Как приготовить:

  1. Картофель нарезать мелкими кубиками. Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке.
  2. В кастрюлю выложить нарезанные овощи, засыпать промытый рис, добавить соль, перец, лавровый лист. Залить холодной водой, довести до кипения, уменьшить огонь и варить 30-40 минут.
  3. Добавить кильку вместе с томатным соусом. Довести суп до кипения, проварить 5 минут.