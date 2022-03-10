Рецепт супа с килькой в томате – готовится с рисом и картофелем

Это суп из серии "Быстро и легко", буквально за 15-20 минут можно приготовить согревающее первое блюдо с рыбными консервами.

Плюс кильки в том, что она в томатном соусе, он тоже попадет в суп, отдавая свой вкус.

Суп с килькой в томате / Фото: instagram.com/abdrafigova_guzel

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Рецепт фудблогера abdrafigova_guzel.

Суп с килькой в томате

Суп с килькой в томате / Фото: instagram.com/abdrafigova_guzel

Ингредиенты:

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картофель – 3 шт.;

морковь – 1 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

рис – 1 стакан;

килька в томатном соусе – 1 банка;

вода – 2 литра;

лавровый лист – 1 шт.;

соль, перец – по вкусу;

зелень.

Здесь узнаете, как сделать и салат, и гарнир одновременно – нужны консервированная фасоль и грибы.

Как приготовить: