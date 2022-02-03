Рецепт золотистых куриных голеней – весь секрет в особом соусе

Куриные голени – очень простой и недорогой продукт. Но это не значит, что, приготовленные, они не превратятся во что-то роскошное.

Например, можно запечь их мясо с творогом в тесте или пойти упрощенным путем.

Куриные голени в духовке / Фото: Depositphotos

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Здесь голени запекаются в форме и дважды поливаются соусом, который сделает их хрустящими и золотистыми.

В соусе есть сахар. Но в конце, как уверяет автор рецепта, он совсем не будет чувствоваться.

Куриные голени на ужин

Куриные голени на ужин / Фото: Татьяна огородница.

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Ингредиенты:

голень куриная – 10 шт.;

паприка сладкая молотая – 0,5 ч. л.;

смесь перцев – 0,5 ч. л.;

прованские травы – 0,5 ч. л.;

чеснок – 2 зуб. (среднего размера);

лавровый лист – 1-2 шт.;

перец душистый – 3 горошины;

сахар – 1 ст. л. (без горки);

соль – 1 ч. л.;

вода горячая – 150 мл.

Куриные голени можно приготовить и на день рождение. Главное – это красивая подача. Рецепты найдете здесь.

Как приготовить:

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Курицу помыть и сложить в пакет. Добавить паприку, смесь перцев, прованские травы и выдавить через пресс чеснок. Завязать пакет, перемешать и оставить на 20-30 минут. Для секретного соуса смешать сахар и соль. Разогреть в сотейнике или сковороде. При постоянном помешивании дождаться растворения сахара до красивого карамельного цвета. Сразу же влить горячую воду и перемешать. После закипания проварить 30 секунд. На дно формы выложить лавровый лист и душистый перец. Выложить голени. Сверху полит горячим соусам, чтобы он попал на все кусочки курицы. Запекать при 190 градусах 25 минут. Достать курицу и снова полить соусом. И запекать еще 20-25 минут.

Здесь увидите, как приготовить секретный соус по этому рецепту.