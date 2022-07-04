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Рецепта сэндвича Ведьмака – готовится с маринованной куриной грудкой (фото)

Ирина Маслова
4 июля, 16:40
Курица маринуется в смеси из темного пива, чеснока, острой горчицы и сока лимона. Хлеб, как видно по фото, нужен черный

Считаете себя поклонником мира Ведьмака, то тогда вы наверняка знаете этот сэндвич. К слову, рецепт конфет дальгона для поклонников "Игры в кальмара" мы публиковали.

Итак, сэндвич в виртуальной игре можно купить у трактирщика, найти в каком-нибудь ящике или отобрать у врага. Этот рецепт вышел в книге The Witcher. Ее авторы – кулинарные блогеры Nerds' Kitchen и Witcher Kitchen Анита Сарна и Каролина Крупецка.

Рецепт сэндвича Ведьмака / Фото: Коллаж: Сегодня, witcherkitchen.com

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Кто знает, то наш герой любит посещать таверны, где пьет пиво и ест мясо. Поэтому рецепт максимально адаптирован к гастрономической стилистике империи Ведьмака.

Во время приготовления маринада, будьте осторожны с добавлением меда. Если пиво сладковатое, меда нужно меньше.

Сэндвич Ведьмака с маринованной куриной грудкой

Ингредиенты на 2 порции:

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  • куриная грудка – 350 г;
  • шампиньоны – 100 г;
  • хлеб – 4 ломтика.

Для соуса:

  • майонез – 3 ст. л.;
  • петрушка – горсть;
  • сок лимона – 1 ст. л.;
  • соль, перец.

Для маринада:

  • темное пиво ​​- 200 мл;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • острая горчица – 1 ст. л.;
  • мед – 1-2 ч. л.;
  • сок половины лимона;
  • сладкая паприка – по вкусу;
  • соль, перец.

Как приготовить:

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  1. Ингредиенты для маринада положить в кастрюлю (чеснок выдавить через пресс) и тщательно перемешать.
  2. Готовить на сильном огне 15-20 минут, доведя до загустения. Остудить до комнатной температуры.
  3. Обмазать маринадом куриные грудки и поставить в холодильник минимум на 1 час.
  4. Соединить все ингредиенты для соуса, поставить в холодильник.
  5. Обжарить филе около 4 минут на растительном масле. С другой стороны – 5 минут. Дополнительно обжарить каждую сторону по 30 секунд, придерживая мясо щипцами.
  6. В конце жарки добавить несколько ложек воды и встряхнуть сковороду. Тушить под крышкой около минуты.
  7. На той же сковороде обжарить грибы по 1 минуте каждую сторону, нарезать толстыми ломтиками. Довести до вкуса солью и перцем.
  8. Обжарить ломтики хлеба по 1 минуте с каждой стороны.
  9. Хлеб намазать соусом, добавить обжаренные грибы и куриную грудку, положить второй ломтик, смазать соусом. Прижать сэндвич рукой, чтобы его было удобнее есть.

Что такое сэндвич "Неряха Джо" и как его приготовить – узнаете в этом материале.