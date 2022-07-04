Рецепта сэндвича Ведьмака – готовится с маринованной куриной грудкой (фото)

Считаете себя поклонником мира Ведьмака, то тогда вы наверняка знаете этот сэндвич. К слову, рецепт конфет дальгона для поклонников "Игры в кальмара" мы публиковали.
Итак, сэндвич в виртуальной игре можно купить у трактирщика, найти в каком-нибудь ящике или отобрать у врага. Этот рецепт вышел в книге The Witcher. Ее авторы – кулинарные блогеры Nerds' Kitchen и Witcher Kitchen Анита Сарна и Каролина Крупецка.
Рецепт сэндвича Ведьмака / Фото: Коллаж: Сегодня, witcherkitchen.com
Кто знает, то наш герой любит посещать таверны, где пьет пиво и ест мясо. Поэтому рецепт максимально адаптирован к гастрономической стилистике империи Ведьмака.
Во время приготовления маринада, будьте осторожны с добавлением меда. Если пиво сладковатое, меда нужно меньше.
Сэндвич Ведьмака с маринованной куриной грудкой
Ингредиенты на 2 порции:
- куриная грудка – 350 г;
- шампиньоны – 100 г;
- хлеб – 4 ломтика.
Для соуса:
- майонез – 3 ст. л.;
- петрушка – горсть;
- сок лимона – 1 ст. л.;
- соль, перец.
Для маринада:
- темное пиво - 200 мл;
- чеснок – 2 зубчика;
- острая горчица – 1 ст. л.;
- мед – 1-2 ч. л.;
- сок половины лимона;
- сладкая паприка – по вкусу;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Ингредиенты для маринада положить в кастрюлю (чеснок выдавить через пресс) и тщательно перемешать.
- Готовить на сильном огне 15-20 минут, доведя до загустения. Остудить до комнатной температуры.
- Обмазать маринадом куриные грудки и поставить в холодильник минимум на 1 час.
- Соединить все ингредиенты для соуса, поставить в холодильник.
- Обжарить филе около 4 минут на растительном масле. С другой стороны – 5 минут. Дополнительно обжарить каждую сторону по 30 секунд, придерживая мясо щипцами.
- В конце жарки добавить несколько ложек воды и встряхнуть сковороду. Тушить под крышкой около минуты.
- На той же сковороде обжарить грибы по 1 минуте каждую сторону, нарезать толстыми ломтиками. Довести до вкуса солью и перцем.
- Обжарить ломтики хлеба по 1 минуте с каждой стороны.
- Хлеб намазать соусом, добавить обжаренные грибы и куриную грудку, положить второй ломтик, смазать соусом. Прижать сэндвич рукой, чтобы его было удобнее есть.
Что такое сэндвич "Неряха Джо" и как его приготовить – узнаете в этом материале.