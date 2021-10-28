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Рецепты минтая на день рождения – потратите немного, но угостите отлично

Ирина Маслова
28 октября, 11:29
Для начала нужно купить не слишком замороженный минтай, чтобы в процессе он не разваливался. Будет отлично, если готовить его с томатным или сливочным соусом или запечь на овощной подушке

Минтай – универсальный. То есть не боится никаких соусов, будь то сливочный или томатный, потому что всегда получается отменным.

Если ищите отличные и бюджетные рецепты на день рождения, то смело готовьте скумбрию, это тоже вкусно, или минтай. Ему не нужно много специй и лимона, чтобы "убить" рыбный запах.

Рецепты с минтаем на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

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Минтай от anechka.chylikova запекается в сметане с чесноком, для рыбы в томатном соусе от iamcookru понадобятся помидоры, которые нужно бланшировать, или томатная паста.

А вот для рецепта от thesmilingfoodjourna нужно немного больше времени: минтай обворачивается в бекон и запекается на овощной подушке.

Минтай на овощной подушке

Минтай на овощной подушке / Фото: instagram.com/thesmilingfoodjournal

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Ингредиенты:

  • Чеснок – 2 зуб.
  • Минтай – 4 филе
  • Бекон – 8 шт.
  • Помидоры или черри – 300 г
  • Нут вареный или консервированный- 200 г
  • Лимон, лук – по 1 шт.
  • Копченая паприка – 1 ч. л.
  • Растительное масло
  • Соль, перец, острый перец, свежая петрушка, специи

Как приготовить:

  1. Разогреть духовку до 200 градусов. Форму для запекания смазать маслом, выложить нут, нарезанные лимон и помидоры. Добавить раздавленный чеснок и специи, перемешать.
  2. Готовить 10 минут, вынуть из духовки.
  3. Рыбу промыть и нарезать, посолить, поперчить. Обернуть каждый кусок беконом и выложить на овощи. Готовить10-15 минут.
  4. Посыпать петрушкой или другой зеленью.

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Минтай в томатном соусе

Минтай в томатном соусе / Фото: instagram.com/iamcookru/

Ингредиенты:

  • Филе минтая – 600 г
  • Лук, морковь – по 1 шт.
  • Томатная паста или помидор – 2 ст. л. или 4 шт.
  • Вода – 400 мл
  • Соль, перец, специи для рыбы – по вкусу
  • Растительное масло для жарки

Как приготовить:

  1. Лук нарезать полукольцами и выложите в разогретую сковороду с растительным маслом.
  2. Морковь натереть на крупной терке и обжарить до мягкости.
  3. Минтай нарезать на небольшие кусочки и выложить на овощи, добавить специи.
  4. Томатную пасту немного развести в воде и залить рыбу.
  5. Готовить на среднем огне 25 минут.

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Запеченный минтай под сметанно-чесночным соусом


Минтай в сливочно-чесночном соусе / Фото: instagram.com/anechka.chylikova/

Ингредиенты:

  • Минтай – 400 г
  • Сметана – 150 г
  • Чеснок – 5 г
  • Соль, перец черный молотый – по вкусу
  • Приправа для рыбы, сок лимона – по вкусу
  • Укроп – 1 пучок
  • Масло оливковое – 1 ст. л.

Как приготовить:

  1. Минтай разрезать на порционные куски, посолить, поперчить, добавить приправу для рыбы.
  2. Нагреть сковороду, добавить оливковое масло. Обжарить филе до полуготовности на среднем огне.
  3. В отдельной емкости смешать сметану, мелконарезанный укроп, измельченный чеснок, немного соли. Залить рыбу, убрать огонь, перемешать рыбу с соусом, накрыть крышкой и тушить 15 минут.
  4. Сбрызнуть лимонным соком, досолить по вкусу.

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