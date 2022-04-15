Рецепты на Лазареву субботу – пирог с тунцом и гречневые блины

Один из важнейших православных праздников – Лазарева суббота – предшествует Вербному воскресенью. В этот день ломают вербу, чтобы на следующий день отнести ее в церковь.
О традиционных блюдах на Пасху мы подробно рассказывали, в Лазареву субботу готовят пироги с рыбой, самые разные каши, гречневые блины.
Рецепт на Лазареву субботу / Фото: Коллаж: Сегодня
В пирог от yuliakoptelovaнужны маринованные огурцы и немного твердого сыра. Блины по рецепту massage_lpg_evgeniya замешиваются на молоке.
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Гречневые блины
Гречневые блины / Фото: instagram.com/massage_lpg_evgeniya
Ингредиенты:
- гречневая мука – 150 г;
- яйца – 2 шт.;
- щепотка соли соли;
- молоко – 250 мл;
- вода – 125 мл;
- растительное масло.
Здесь узнаете, как сделать красивый торт из морковных блинов.
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Как приготовить:
- Добавить к муке яйца, соль, холодное молоко. Перемешать венчиком. Накрыть пленкой не в контакт и убрать в холодильник на 3 часа.
- Влить в тесто ледяную воду и снова взбить венчиком.
- Нажарить блины до готовности.
Рыбный пирог с консервированным тунцом
Пирог с тунцом / Фото: instagram.com/dvi_zhenya/
Ингредиенты:
- тесто слоеное – 500 г (два листа);
- тунец консервированный – 2 банки;
- лук, яйцо – по 1 шт.;
- огурцы соленые – 2-3 шт.;
- твердый сыр – 100 г.
Еще один рецепт быстрого пирога с тунцом найдете здесь.
Как приготовить:
- Обжарить лук до мягкости и добавить тунец. Готовить до выпаривания жидкости.
- Добавить нарезанные огурцы, яйцо и тертый сыр. Перемешать.
- Тесто немного раскатать и выложить начинку. Накрыть вторым листом, защипнуть края.
- По желанию смазать яйцом и выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов, около 20 минут