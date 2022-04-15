Рецепты на Лазареву субботу – пирог с тунцом и гречневые блины

Один из важнейших православных праздников – Лазарева суббота – предшествует Вербному воскресенью. В этот день ломают вербу, чтобы на следующий день отнести ее в церковь.

О традиционных блюдах на Пасху мы подробно рассказывали, в Лазареву субботу готовят пироги с рыбой, самые разные каши, гречневые блины.

Рецепт на Лазареву субботу / Фото: Коллаж: Сегодня

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В пирог от yuliakoptelovaнужны маринованные огурцы и немного твердого сыра. Блины по рецепту massage_lpg_evgeniya замешиваются на молоке.

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Гречневые блины

Гречневые блины / Фото: instagram.com/massage_lpg_evgeniya

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Ингредиенты:

гречневая мука – 150 г;

яйца – 2 шт.;

щепотка соли соли;

молоко – 250 мл;

вода – 125 мл;

растительное масло.

Здесь узнаете, как сделать красивый торт из морковных блинов.

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Как приготовить:

Добавить к муке яйца, соль, холодное молоко. Перемешать венчиком. Накрыть пленкой не в контакт и убрать в холодильник на 3 часа. Влить в тесто ледяную воду и снова взбить венчиком. Нажарить блины до готовности.

Рыбный пирог с консервированным тунцом

Пирог с тунцом / Фото: instagram.com/dvi_zhenya/

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Ингредиенты:

тесто слоеное – 500 г (два листа);

тунец консервированный – 2 банки;

лук, яйцо – по 1 шт.;

огурцы соленые – 2-3 шт.;

твердый сыр – 100 г.

Еще один рецепт быстрого пирога с тунцом найдете здесь.

Как приготовить: