Рецепты недорогих, но вкусных и красивых закусок к 8 Марта

При желании даже из самых простых продуктов могут получиться очень достойные закуски. В том числе это может быть грузинская закуска пхали из белокочанной капусты.
Эти рецепты предлагаем приготовить к 8 Марта.
Закуски к 8 Марта / Фото: Коллаж: Сегодня
Сувлаки – блюдо греческое, рецепт редакционный. Чтобы печень была сочной, она нанизывается на шпажки вместе с салом и кусочками апельсина.
В начинку для пирога по рецепту tasy_o_pp, кроме курицы, можно добавить немного греческого йогурта.
Картофельный пирог с курицей
Пирог с курицей / Фото: Depositphotos
Ингредиенты:
- картофель – 650 г;
- яйцо – 2 шт.;
- мука – 30 г;
- соль, перец.
Начинка:
- филе – 300 г;
- шампиньоны – 100 г;
- йогурт греческий – 60 г;
- яйцо – 2 шт.
- чеснок, соль – по вкусу.
- сыр – 30 г.
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Как приготовить:
- Картофель отварить, измельчить до состояния пюре. Добавить муку, соль, перец и яйцо, перемешать.
- Выложить в форму, сформировать бортики.
- Для начинки мелко нарезать курицу, грибы и добавить яйца, йогурт. Перемешать, добавить соль и перец, выложить на основу.
- Запекать 40 минут при 180 градусах, за 2-3 минуты до готовности посыпать тертым сыром.
Сувлаки из куриной печени
Сувлаки из куриной печени / Фото: Инстаграм
Ингредиенты:
- печень куриная – 400 г;
- апельсин – 1 шт.
- сало соленое – 50 г;
- соевый соус – 2 ст. л.;
- соль, приправа для курицы, черный перец – по вкусу;
- масло растительное – 1 ч. л.
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Как приготовить:
- Куриную печень помыть, обсушить. Крупный апельсин разрезать на две части, из одной – выдавить сок прямо в печень, также, влить соевый соус и добавить немного соли, приправу для курицы и черный перец. Перемешать и оставить на несколько часов для маринования.
- Вторую часть апельсина порезать кусочками вместе с кожурой, сало порезать тонкими ломтиками. На влажные деревянные шпажки нанизать поочередно печень, сало и кусочки апельсина.
- Шашлычки выложить на застеленный пергаментом и немного смазанный растительным маслом противень. Посыпать приправой.
- Запекать сначала при 230 градусах около 10 минут, а затем – при 160 градусах и запекать еще 15 минут.