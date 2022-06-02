Рецепты с брокколи, которые заставят полюбить ее даже детей

Даже нашу любимую гречку можно превратить во что-то необычное, что уж говорить о брокколи. Судя по сочетанию ингредиентов в этих рецептах и способу приготовления, эти позиции получатся невероятными, к тому же не навредят фигуре.
Соцветия брокколи должны быть без желтизны на кончиках, если будете ее бланшировать, то обдайте после очень холодной водой. Так капуста будет приятно хрустеть.
Интересные рецепты с брокколи / Фото: Коллаж: Сегодня
Рецепт брокколи с шампиньонами и курицей от pp_vkus_i_polza еще раз подтверждает, что эта капуста хорошо сочетается практически со всем.
Перед тем, как полить брокколи творожным соусом по рецепту tut_vkusno_i_sytno, ее нужно отварить в подсоленной воде.
В оладьи со страницы pp.food_recepts, кроме куриного филе, добавьте немного помидоров.
Брокколи с курицей и грибами
Ингредиенты:
- брокколи – 300 г;
- нежирные сливки – 100 мл ;
- куриное филе – 200 г;
- шампиньоны – 250 г;
- лук;
- оливковое масло – 1 ч. л.;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Соцветия отварить в кипящей подсоленной воде одну минуту. Отбросить на дуршлаг и обдать холодной водой.
- Лук, грибы нарезать кубиками. Мелко нарезанное куриное филе обжарить на сковороде до золотистой корочки.
- Добавить шампиньоны и жарить до испарения жидкости. Добавить лук, брокколи, сливки.
- Довести до вкуса солью и перцем, тушить, помешивая, до готовности.
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Брокколи в творожно-лимонном соусе
Ингредиенты:
- брокколи – 350 г;
- творог обезжиренный – 200 г;
- яйца – 2 шт.;
- чеснок – 1-2 зубчика;
- натуральный йогурт – 4 ст. л.;
- соль, черный перец.
Как приготовить:
- Брокколи разобрать на соцветия и хорошо промыть. Отварить в течение 10 минут в кипящей и чуть подсоленной воде до мягкости.
- Творог размять с пропущенным через пресс чесноком, добавить йогурт, соль и перец по вкусу.
- Полить творожным соусом брокколи. Отваренные вкрутую яйца разрезать пополам и украсить при подаче.
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Оладьи из куриного филе с брокколи и помидорами
Ингредиенты:
- куриное филе – 700 г;
- брокколи – 150 г;
- помидоры – 200 г;
- яйцо – 2 шт.;
- сметана 10% – 100 г
- репчатый лук – 1 шт.;
- сыр – 50 г
- мука цельнозерновая или обычная – 100-120 г. ⠀⠀
Как приготовить:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Куриное филе нарезать на мелкие кусочки. Брокколи подержать в кипятке две-три минуты и мелко нарезать.
- Лук и помидоры нарезать кубиками. Сыр потереть на мелкой тёрке. Смешать все ингредиенты.
- Обжарить с двух сторон на медленном огне, накрыв крышкой.
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