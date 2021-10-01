Рольмопсы или рулеты из селедки – откуда такое название и как их приготовить

Если вы думали, что рулеты из селедки, условно, с овощами называются просто рулетами из селедки, то это не так. Это рольмопсы. Достаточно распространенная и любимая в Германии и странах северной Европы закуска. По классическому рецепту селедку нужно отварить в подсоленной воде, мариновать, потом закручивать и скреплять.

Итак, почему рольмопсы так называются и как их приготовить правильно – ниже. Здесь узнаете все тонкости приготовления и лучшие маринады для скумбрии.

Рольмопсы - рецепт / Фото: instagram.com/from_bulk_to_hulk/

Похожи на морду мопса

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Так думают немцы, именно в Германии эта закуска получила свое имя. Овощи, завернутые в филе сельди, почему-то ассоциировались у местных с этой собакой. Максимальную популярность рольмопсы получили в 19-ом веке. В каждой приличной и не очень приличной пивной Берлина подавали эту закуску.

Любители пива, после бурного застолья, поправляли свое здоровья рольмопсами.

Как правильно есть рольмопсы

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Руками. Никаких вилок и ножей. Причем начинать есть нужно именно с "мордочки". То есть оттуда, откуда хорошо видна начинка, огурцы и морковь. В некоторых местах Германии их могут подать с тартаром из телятины, что немного странно. Или вполне традиционно – с жаренным картофелем.

Рольмопсы

Рольмопсы / Фото: instagram.com/monikalebek/

Ингредиенты:

2 крупные жирные сельди;

по 2 луковицы, моркови, соленых огурца;

1,5 ст. л. растительного масла;

по 100 мл уксуса 3%, воды;

1 ч. л. сахара;

1 лавровый лист;

2 бутона гвоздики;

корица на кончике ножа;

черный перец.

Как приготовить:

Морковь и лук очистить, тонко нарезать. Положить овощи в кастрюлю с кипящей водой, добавить лавровый лист, перец, гвоздику, сахар. Варить 15 минут. Влить уксус, готовить еще 3 минуты. Дать остыть. Переложить морковь и лук шумовкой из маринада в тарелку. Сельдь очистить и разделать на филе. Филе смазать растительным маслом и горчицей (по желанию). Распределить между филе морковь, соленый огурец и лук, сформировать рулеты и закрепить деревянной шпажкой. Приготовленные рольмопсы сложить в стеклянную посуду, залить остывшим маринадом и плотно закрыть. Поставить в холодильник на 2-3 дня.

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