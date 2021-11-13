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С малиной и белым шоколадом, со смородиной и курагой – рецепты домашних конфет

Ирина Маслова
13 ноября, 17:10
Для малиновых конфет нужно пюре из этой ягоды и белый шоколад. Он пойдет в конфеты и для глазуровки. Для смородиновых понадобится курага и кокосовая стружка

Обычно домашние конфеты – это разные сухофрукты, орехи, какао. Но они могут быть еще и ягодными. Отлично, когда есть замороженная смородина или малина.

Для малиновых конфет от zel_cakes возьмите немного белого шоколада, он нужен для глазуровки, для кокосово-смородиновых конфет по рецепту vegfoodrus нужна замороженная ягода и курага.

Рецепты домашних конфет / Фото: Коллаж: Сегодня

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Конфеты с малиновым пюре

Ингредиенты на 8 штук:

  • Малиновое пюре – 50 г
  • Глюкозный сироп – 15 г
  • Лимонный сок – 5 г
  • Шоколад белый – 110 г
  • Какао-масло, можно заменить сливочным маслом – 15 г
  • Масло сливочное – 12 г
  • Шоколад белый для глазировки – 80 г
  • Сублимированная малина, сахарная – для посыпки

Как приготовить:

  1. Соединить пюре, глюкозный сироп, лимонный сок, довести до кипения.
  2. Соединить с шоколадом, какао-маслом, ввести сливочное масло, пробить блендером. Сформировать конфеты.
  3. Когда масса достаточно застынет, растопить белый шоколад для глазировки на водяной бане и полить конфеты. Украсить сахарной пудрой, смешанной с пудрой сублимированной малины.

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Кокосово-смородиновые конфеты

Ингредиенты:

  • Черная смородина замороженная – 100 г
  • Кокосовая мука – 25 г
  • Кокосовая стружка, курага – по 40 г
  • Мед – 30 г

Как приготовить:

  1. Смешать все ингредиенты в блендере, сформировать шарики, обвалять в кокосовой стружке.
  2. Отправить в холодильник на 1 час.