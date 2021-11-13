С малиной и белым шоколадом, со смородиной и курагой – рецепты домашних конфет

Обычно домашние конфеты – это разные сухофрукты, орехи, какао. Но они могут быть еще и ягодными. Отлично, когда есть замороженная смородина или малина.

Для малиновых конфет от zel_cakes возьмите немного белого шоколада, он нужен для глазуровки, для кокосово-смородиновых конфет по рецепту vegfoodrus нужна замороженная ягода и курага.

Рецепты домашних конфет / Фото: Коллаж: Сегодня

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Конфеты с малиновым пюре

Ингредиенты на 8 штук:

Малиновое пюре – 50 г

Глюкозный сироп – 15 г

Лимонный сок – 5 г

Шоколад белый – 110 г

Какао-масло, можно заменить сливочным маслом – 15 г

Масло сливочное – 12 г

Шоколад белый для глазировки – 80 г

Сублимированная малина, сахарная – для посыпки

Как приготовить:

Соединить пюре, глюкозный сироп, лимонный сок, довести до кипения. Соединить с шоколадом, какао-маслом, ввести сливочное масло, пробить блендером. Сформировать конфеты. Когда масса достаточно застынет, растопить белый шоколад для глазировки на водяной бане и полить конфеты. Украсить сахарной пудрой, смешанной с пудрой сублимированной малины.

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Кокосово-смородиновые конфеты

Ингредиенты:

Черная смородина замороженная – 100 г

Кокосовая мука – 25 г

Кокосовая стружка, курага – по 40 г

Мед – 30 г

Как приготовить: