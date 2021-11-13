С малиной и белым шоколадом, со смородиной и курагой – рецепты домашних конфет

Обычно домашние конфеты – это разные сухофрукты, орехи, какао. Но они могут быть еще и ягодными. Отлично, когда есть замороженная смородина или малина.
Для малиновых конфет от zel_cakes возьмите немного белого шоколада, он нужен для глазуровки, для кокосово-смородиновых конфет по рецепту vegfoodrus нужна замороженная ягода и курага.
Рецепты домашних конфет / Фото: Коллаж: Сегодня
Конфеты с малиновым пюре
Ингредиенты на 8 штук:
- Малиновое пюре – 50 г
- Глюкозный сироп – 15 г
- Лимонный сок – 5 г
- Шоколад белый – 110 г
- Какао-масло, можно заменить сливочным маслом – 15 г
- Масло сливочное – 12 г
- Шоколад белый для глазировки – 80 г
- Сублимированная малина, сахарная – для посыпки
Как приготовить:
- Соединить пюре, глюкозный сироп, лимонный сок, довести до кипения.
- Соединить с шоколадом, какао-маслом, ввести сливочное масло, пробить блендером. Сформировать конфеты.
- Когда масса достаточно застынет, растопить белый шоколад для глазировки на водяной бане и полить конфеты. Украсить сахарной пудрой, смешанной с пудрой сублимированной малины.
Кокосово-смородиновые конфеты
Ингредиенты:
- Черная смородина замороженная – 100 г
- Кокосовая мука – 25 г
- Кокосовая стружка, курага – по 40 г
- Мед – 30 г
Как приготовить:
- Смешать все ингредиенты в блендере, сформировать шарики, обвалять в кокосовой стружке.
- Отправить в холодильник на 1 час.