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С сухофруктами и на маргарине – как испечь рассыпчатое печенье

18 марта, 08:20
Сухофрукты могут быть абсолютно разными, используйте сушеные ягоды в том числе. Важно – их нужно замочить и потом мелко нарезать

Продолжаем возвращать веру в силу маргарина. Из него получается отличное печенье, для некоторого не понадобятся даже яйца.

При использовании маргарина, как и с маслом, он должен быть комнатной температуры.

Печенье с белым шоколадом и клюквой / Фото: www.jamieoliver.com

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Печенье отсаживается с помощью столовой ложки и вообще не требует долгой формовки.

Печенье с сухофруктами

Печенье с сухофруктами / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

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  • маргарин – 100 г;
  • мука – 150 г;
  • сахар – 70 г;
  • молоко – 30 мл;
  • яйцо – 1 шт.;
  • сухофрукты – 200 г;
  • лимон – 1 шт.
  • коньяк (по желанию) – 3 ст. л.
  • корица – 1 ч. л.

Рецепт красивого и вкусного печенья, созданного специально для Овнов, узнаете здесь.

Как приготовить:⠀

  1. Сухофрукты измельчить до размера изюма и замочить в коньяке на 1 час. Цедру лимона нетереть мелко.
  2. Соединить сахар, яйцо, маргарин комнатной температуры, молоко и цедру. Добавить муку и корицу, перемешать. Вымесить тесто.
  3. С помощью столовой ложки выложить тесто на застеленный пергаментом противень.
  4. Выпекать при 180 градусах 15 минут.⠀