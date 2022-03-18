С сухофруктами и на маргарине – как испечь рассыпчатое печенье

Продолжаем возвращать веру в силу маргарина. Из него получается отличное печенье, для некоторого не понадобятся даже яйца.
При использовании маргарина, как и с маслом, он должен быть комнатной температуры.
Печенье с белым шоколадом и клюквой / Фото: www.jamieoliver.com
Печенье отсаживается с помощью столовой ложки и вообще не требует долгой формовки.
Печенье с сухофруктами
Печенье с сухофруктами / Фото: Инстаграм
Ингредиенты:
- маргарин – 100 г;
- мука – 150 г;
- сахар – 70 г;
- молоко – 30 мл;
- яйцо – 1 шт.;
- сухофрукты – 200 г;
- лимон – 1 шт.
- коньяк (по желанию) – 3 ст. л.
- корица – 1 ч. л.
Рецепт красивого и вкусного печенья, созданного специально для Овнов, узнаете здесь.
Как приготовить:⠀
- Сухофрукты измельчить до размера изюма и замочить в коньяке на 1 час. Цедру лимона нетереть мелко.
- Соединить сахар, яйцо, маргарин комнатной температуры, молоко и цедру. Добавить муку и корицу, перемешать. Вымесить тесто.
- С помощью столовой ложки выложить тесто на застеленный пергаментом противень.
- Выпекать при 180 градусах 15 минут.⠀