Салат "Берлинский", который захочется есть каждый день (видео)

Вероятно, "Берлинским" этот салат назвали из-за присутствия ветчины и консервированных огурцов. Немцы это любят. А еще они любят добавлять к куриной печени яблоки, получается очень вкусно.
Салат достаточно сытный. Кроме ветчины, еще будут вареные яйца. Желтки пойдут в заправку, в которой есть немного горчицы.
Как приготовить "Берлинский" салат / Фото: Инстаграм
Рецепт со страницы Смаколик.юа Марія Михальченко.
Салат "Берлинский"
Салат "Берлинский"
Ингредиенты:
- 300 г ветчины;
- 300 г маринованных огурцов;
- 1 болгарский перец (большой);
- 2 яйца;
- 2 яичных белка;
- зеленый лук;
- 150 г свежего огурца;
- 100 г сыра.
Для заправки:
- 2 вареных желтка;
- 2 ст. л. йогурта (майонеза или сметаны);
- 1 ч. л. некрепкой горчицы;
- соль, перец.
Как приготовить:
- Для заправки желтки раздавить вилкой, соединить с другими ингредиентами и тщательно размешать.
- Ингредиенты для салата нарезать. Добавить нарезанную зелень и тертый сыр.
- Заправить салат и перемешать.
Ниже – видео об этом салате от его авторов.
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