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Салат "Берлинский", который захочется есть каждый день (видео)

Ирина Маслова
11 июля, 17:03
Огурцы нужны двух видов – консервированные и свежие. Еще из овощей есть болгарский перец. Заправляется соусом на основе йогурта, сметаны или майонеза на выбор

Вероятно, "Берлинским" этот салат назвали из-за присутствия ветчины и консервированных огурцов. Немцы это любят. А еще они любят добавлять к куриной печени яблоки, получается очень вкусно.

Салат достаточно сытный. Кроме ветчины, еще будут вареные яйца. Желтки пойдут в заправку, в которой есть немного горчицы.

Как приготовить "Берлинский" салат / Фото: Инстаграм

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Рецепт со страницы Смаколик.юа Марія Михальченко.

Салат "Берлинский"

Салат "Берлинский"

Ингредиенты:

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  • 300 г ветчины;
  • 300 г маринованных огурцов;
  • 1 болгарский перец (большой);
  • 2 яйца;
  • 2 яичных белка;
  • зеленый лук;
  • 150 г свежего огурца;
  • 100 г сыра.

Для заправки:

  • 2 вареных желтка;
  • 2 ст. л. йогурта (майонеза или сметаны);
  • 1 ч. л. некрепкой горчицы;
  • соль, перец.

Как приготовить:

  1. Для заправки желтки раздавить вилкой, соединить с другими ингредиентами и тщательно размешать.
  2. Ингредиенты для салата нарезать. Добавить нарезанную зелень и тертый сыр.
  3. Заправить салат и перемешать.

Ниже – видео об этом салате от его авторов.

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