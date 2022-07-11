Салат "Берлинский", который захочется есть каждый день (видео)

Вероятно, "Берлинским" этот салат назвали из-за присутствия ветчины и консервированных огурцов. Немцы это любят. А еще они любят добавлять к куриной печени яблоки, получается очень вкусно.

Салат достаточно сытный. Кроме ветчины, еще будут вареные яйца. Желтки пойдут в заправку, в которой есть немного горчицы.

Как приготовить "Берлинский" салат / Фото: Инстаграм

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Рецепт со страницы Смаколик.юа Марія Михальченко.

Салат "Берлинский"

Салат "Берлинский"

Ингредиенты:

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300 г ветчины;

300 г маринованных огурцов;

1 болгарский перец (большой);

2 яйца;

2 яичных белка;

зеленый лук;

150 г свежего огурца;

100 г сыра.

Для заправки:

2 вареных желтка;

2 ст. л. йогурта (майонеза или сметаны);

1 ч. л. некрепкой горчицы;

соль, перец.

Как приготовить:

Для заправки желтки раздавить вилкой, соединить с другими ингредиентами и тщательно размешать. Ингредиенты для салата нарезать. Добавить нарезанную зелень и тертый сыр. Заправить салат и перемешать.

Ниже – видео об этом салате от его авторов.

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