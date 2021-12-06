Салат "Буковина" – достойное дополнение к оливье на новогоднем столе

Конечно это не означает, что не нужно готовить оливье на Новый год-2022. Такого просто не может быть.

А вот поставить рядом еще один, для многих неизвестный, – отличная идея.

Салат "Буковина" / Фото: Alina FooDee

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Не имеет значения, какая будет колбаса, копченая или сырокопченая. Важно, чтобы она была хорошего качества. Ну и майонез. Не поленитесь и приготовьте его самостоятельно.

Рецепт взят у Youtube- канала Alina FooDee.

Салат "Буковина"

Ингредиенты:

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Копченая колбаса – 200 г

Картофель отварной – 3 шт. (небольшие)

Морковь отварная – 2 шт. (небольшие )

Горошек – 150 г

Лук зеленый – небольшой пучок

Перец болгарский – 1 шт.

Майонез – по вкусу

Как приготовить: