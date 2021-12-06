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Салат "Буковина" – достойное дополнение к оливье на новогоднем столе

Ирина Маслова
6 декабря, 17:30
В составе копченая колбаса, болгарский перец, отварные картофель и морковь. Декорируется горошком и зеленым луком, заправляется майонезом. Желательно домашним

Конечно это не означает, что не нужно готовить оливье на Новый год-2022. Такого просто не может быть.

А вот поставить рядом еще один, для многих неизвестный, – отличная идея.

Салат "Буковина" / Фото: Alina FooDee

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Не имеет значения, какая будет колбаса, копченая или сырокопченая. Важно, чтобы она была хорошего качества. Ну и майонез. Не поленитесь и приготовьте его самостоятельно.

Рецепт взят у Youtube- канала Alina FooDee.

Салат "Буковина"

Ингредиенты:

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  • Копченая колбаса – 200 г
  • Картофель отварной – 3 шт. (небольшие)
  • Морковь отварная – 2 шт. (небольшие )
  • Горошек – 150 г
  • Лук зеленый – небольшой пучок
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Майонез – по вкусу

Как приготовить:

  1. Нарезать мелким кубиком колбасу, морковь, картофель, болгарский перец. Мелко нарезать лук.
  2. Добавить горошек и майонез, хорошо перемешать.
  3. Дать салату настояться в холодильнике.