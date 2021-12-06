Салат "Буковина" – достойное дополнение к оливье на новогоднем столе

Конечно это не означает, что не нужно готовить оливье на Новый год-2022. Такого просто не может быть.
А вот поставить рядом еще один, для многих неизвестный, – отличная идея.
Салат "Буковина" / Фото: Alina FooDee
Не имеет значения, какая будет колбаса, копченая или сырокопченая. Важно, чтобы она была хорошего качества. Ну и майонез. Не поленитесь и приготовьте его самостоятельно.
Рецепт взят у Youtube- канала Alina FooDee.
Салат "Буковина"
Ингредиенты:
- Копченая колбаса – 200 г
- Картофель отварной – 3 шт. (небольшие)
- Морковь отварная – 2 шт. (небольшие )
- Горошек – 150 г
- Лук зеленый – небольшой пучок
- Перец болгарский – 1 шт.
- Майонез – по вкусу
Как приготовить:
- Нарезать мелким кубиком колбасу, морковь, картофель, болгарский перец. Мелко нарезать лук.
- Добавить горошек и майонез, хорошо перемешать.
- Дать салату настояться в холодильнике.