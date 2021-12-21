Салат "Машеровский" на Новый год: главные в нем – курица и маринованные грибы

И еще один отличный рецепт салата на Новый год, где есть курица.

Глядя на состав ингредиентов "Машеровского", можно подумать – это почти куриный оливье, только с грибами.

Салат "Машеровский" / Фото: instagram.com/lunok_kitchen

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Отчасти так, но первый немного острее что ли за счет присутствия и маринованных огурцов, и маринованных грибов. Ну и лук с морковью сначала нужно немного обжарить.

Это несовременный рецепт. По легенде, его очень любил белорусский партийный деятель по фамилии Машеров.

Для салата от фудблогера lunok_kitchen куриное филе нужно обжарить с карри. Специю добавляйте по своему вкусу.

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Салат "Машеровский"

Ингредиенты:

Маринованные опята – 350 г

Куриное филе – 300 г

Яйца – 3 шт.

Лук репчатый, морковь, маринованный огурец – по 2 шт.

Майонез – 2 ст. л.

Соль, перец, карри – по вкусу

Масло для жарки

Как приготовить: