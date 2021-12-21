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Салат "Машеровский" на Новый год: главные в нем – курица и маринованные грибы

Ирина Маслова
21 декабря, 17:36
Это могут быть не только шампиньоны, а и опята. Куриное филе нужно обжарить и слегка протушить вместе с карри. Заправляется салат майонезом

И еще один отличный рецепт салата на Новый год, где есть курица.

Глядя на состав ингредиентов "Машеровского", можно подумать – это почти куриный оливье, только с грибами.

Салат "Машеровский" / Фото: instagram.com/lunok_kitchen

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Отчасти так, но первый немного острее что ли за счет присутствия и маринованных огурцов, и маринованных грибов. Ну и лук с морковью сначала нужно немного обжарить.

Это несовременный рецепт. По легенде, его очень любил белорусский партийный деятель по фамилии Машеров.

Для салата от фудблогера lunok_kitchen куриное филе нужно обжарить с карри. Специю добавляйте по своему вкусу.

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Салат "Машеровский"

Ингредиенты:

  • Маринованные опята – 350 г
  • Куриное филе – 300 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Лук репчатый, морковь, маринованный огурец – по 2 шт.
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Соль, перец, карри – по вкусу
  • Масло для жарки

Как приготовить:

  1. Куриное филе помыть, обсушить бумажным полотенцем, посолить со всех сторон, посыпать карри и хорошо ее втереть.
  2. Обжарить на растительном масле до румяной корочки, по 2-3 минуты с каждой стороны. Добавить полстакана воды, накрыть крышкой и тушить на маленьком огне 15-20 минут. Готовое филе немного остудить и нарезать кубиками.
  3. Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета. Морковь нарезать маленькими кубиками и обжарить до мягкости, примерно 7 минут. Огурцы нарезать кубиками.
  4. Опята порезать. Маленькие можно оставить целыми.
  5. Яйца отварить и нарезать кубиками.
  6. Все ингредиенты соединить в салатнике, посолить и поперчить по вкусу, добавить майонез и перемешать.