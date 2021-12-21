Салат "Машеровский" на Новый год: главные в нем – курица и маринованные грибы

И еще один отличный рецепт салата на Новый год, где есть курица.
Глядя на состав ингредиентов "Машеровского", можно подумать – это почти куриный оливье, только с грибами.
Салат "Машеровский" / Фото: instagram.com/lunok_kitchen
Отчасти так, но первый немного острее что ли за счет присутствия и маринованных огурцов, и маринованных грибов. Ну и лук с морковью сначала нужно немного обжарить.
Это несовременный рецепт. По легенде, его очень любил белорусский партийный деятель по фамилии Машеров.
Для салата от фудблогера lunok_kitchen куриное филе нужно обжарить с карри. Специю добавляйте по своему вкусу.
Салат "Машеровский"
Ингредиенты:
- Маринованные опята – 350 г
- Куриное филе – 300 г
- Яйца – 3 шт.
- Лук репчатый, морковь, маринованный огурец – по 2 шт.
- Майонез – 2 ст. л.
- Соль, перец, карри – по вкусу
- Масло для жарки
Как приготовить:
- Куриное филе помыть, обсушить бумажным полотенцем, посолить со всех сторон, посыпать карри и хорошо ее втереть.
- Обжарить на растительном масле до румяной корочки, по 2-3 минуты с каждой стороны. Добавить полстакана воды, накрыть крышкой и тушить на маленьком огне 15-20 минут. Готовое филе немного остудить и нарезать кубиками.
- Лук мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета. Морковь нарезать маленькими кубиками и обжарить до мягкости, примерно 7 минут. Огурцы нарезать кубиками.
- Опята порезать. Маленькие можно оставить целыми.
- Яйца отварить и нарезать кубиками.
- Все ингредиенты соединить в салатнике, посолить и поперчить по вкусу, добавить майонез и перемешать.