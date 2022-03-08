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Салат "Мимоза" – классический рецепт на 8 Марта с сардинами

Ирина Маслова
8 марта, 14:10
Особенности этого салата, что все ингредиенты максимально измельчаются, а картофель, морковь и яйца натираются на мелко

"Мимоза" тем и хороша, что это максимально недорогой и очень вкусный салат. Это классика 8 Марта, и если есть возможность его приготовить, обязательно сделайте это.

"Мимоза" красивая и вполне заслуживает почетное место среди прочих блюд, которые можно приготовить в этот день.

Салат "Мимоза" / Фото: Depositphotos

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Готовить "Мимозу" несложно, но весь процесс занимает не менее полутора часов, а кроме того, все слои должны пропитаться перед подачей.

Салат "Мимоза"

Салат "Мимоза" / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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  • 370 г сардин в собственном соку;
  • 200 г моркови;
  • 4 яйца;
  • 1/4 репчатого или красного лука;
  • 250 г картофеля;
  • соль, укроп, майонез.

И еще один рецепт праздничного салата из рыбных консервов и плавленого сыра.

Как приготовить:

  1. Морковь и картофель отварите в кожуре до готовности. Остудите и очистите.
  2. Яйца отварите вкрутую, дайте остыть и очистите от скорлупы.
  3. Слейте из рыбной консервы сок, рыбу выложите в салатник с невысокими бортиками и разомните вилкой. Удалите видимые косточки.
  4. Посыпьте сверху измельченным луком и смажьте майонезом.
  5. Натрите вареный картофель на средней терке и выложите его следующим слоем. Немного посолите и смажьте майонезом.
  6. Сверху натрите морковь, посолите и тоже смажьте майонезом.
  7. Разделите яйца на белки и желтки. Натрите белки и на морковный слой.
  8. Измельчите укроп, оставив три веточки для украшения. Украсьте салат нарезанным укропом по кругу, а в центр положите веточки.
  9. Желток натрите на мелкой терке и выложите в виде цветков мимозы.