Салат на каждый день – нужны свекла, твердый сыр и немного чеснока

Да, его действительно можно готовить каждый день. Ну или несколько раз в неделю. И уж тем более, если заправлять его все-таки сметаной или греческим йогуртом.

Чтобы свекла получилась максимально вкусной и сохранила все полезное, ее лучше запечь в духовке.

Салат из свеклы с твердым сыром / Фото: Готовим с Ириной Хлебниковой

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На канале Готовим с Ириной Хлебниковой советуют слегка отжать уже натертый овощ, чтобы салат не получился водянистым. В общем, вашему вниманию еще одно простое и вкусное блюдо с любимой свеклой.

Салат со свеклой с твердым сыром

Ингредиенты:

400 г вареной свеклы;

100 г сыра;

2 яйца;

2 зубчика чеснока;

соль, перец, майонез, зелень.

Как приготовить:

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