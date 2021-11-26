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Салат на каждый день – нужны свекла, твердый сыр и немного чеснока

Ирина Маслова
26 ноября, 18:20
В оригинальном рецепте он заправляется майонезом, который легко можно заменить натуральным йогуртом или сметаной. Хуже он от этого не станет

Да, его действительно можно готовить каждый день. Ну или несколько раз в неделю. И уж тем более, если заправлять его все-таки сметаной или греческим йогуртом.

Чтобы свекла получилась максимально вкусной и сохранила все полезное, ее лучше запечь в духовке.

Салат из свеклы с твердым сыром / Фото: Готовим с Ириной Хлебниковой

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На канале Готовим с Ириной Хлебниковой советуют слегка отжать уже натертый овощ, чтобы салат не получился водянистым. В общем, вашему вниманию еще одно простое и вкусное блюдо с любимой свеклой.

Салат со свеклой с твердым сыром

Ингредиенты:

  • 400 г вареной свеклы;
  • 100 г сыра;
  • 2 яйца;
  • 2 зубчика чеснока;
  • соль, перец, майонез, зелень.

Как приготовить:

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  1. Свеклу очистить и натереть на крупной терке. Слегка отжать от лишней жидкости.
  2. На крупной терке натереть сыр, яйца нарезать кубиком, чеснок измельчить. Все добавить к свекле.
  3. Довести до вкуса солью и черным перцем.
  4. Перемешать, заправить майонезом, украсить зеленью.