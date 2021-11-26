Салат на каждый день – нужны свекла, твердый сыр и немного чеснока

Да, его действительно можно готовить каждый день. Ну или несколько раз в неделю. И уж тем более, если заправлять его все-таки сметаной или греческим йогуртом.
Чтобы свекла получилась максимально вкусной и сохранила все полезное, ее лучше запечь в духовке.
Салат из свеклы с твердым сыром / Фото: Готовим с Ириной Хлебниковой
На канале Готовим с Ириной Хлебниковой советуют слегка отжать уже натертый овощ, чтобы салат не получился водянистым. В общем, вашему вниманию еще одно простое и вкусное блюдо с любимой свеклой.
Салат со свеклой с твердым сыром
Ингредиенты:
- 400 г вареной свеклы;
- 100 г сыра;
- 2 яйца;
- 2 зубчика чеснока;
- соль, перец, майонез, зелень.
Как приготовить:
- Свеклу очистить и натереть на крупной терке. Слегка отжать от лишней жидкости.
- На крупной терке натереть сыр, яйца нарезать кубиком, чеснок измельчить. Все добавить к свекле.
- Довести до вкуса солью и черным перцем.
- Перемешать, заправить майонезом, украсить зеленью.