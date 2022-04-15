Салат с молодой капустой – весь секрет в особенной заправке на основе желтков

Молодая капуста, вместе с редисом, – самые главные овощи апреля-мая и относительно недорогие. Как вкусно использовать редис в салате – мы писали.
Этот салат самый простой, но только на первый взгляд. Обычно яйца нарезаются полностью, то есть белки с желтками. Здесь нарезанными будут только белки.
Салат из молодой капустой, огурцами и яйцами / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/sofi.kotova
Желтки же нужно измельчить с помощью вилки и смешать с подсолнечным маслом, сметаной и горчицей. По желанию добавьте к салату немного консервированного горошка.
Рецепт увидели на канале Аппетитное ТВ.
Салат из молодой капусты с огурцом и яйцами
Салат из молодой капусты с огурцом и яйцами / Фото: instagram.com/home_kitchen_34_recipes
Ингредиенты:
- молодая капуста – 400 г;
- огурец – 1 шт.;
- яйца – 4 шт.;
- зелень;
- соль;
- подсолнечное масло, сметана – по 3 ст. л.;
- горчица – 1 ч. л.
Еще один сезонный салат, только с редисом и яйцом, найдете здесь.
Как приготовить:
- Капусту нашинковать, огурцы и зелень нарезать.
- Белки отделить от желтков. Белки нарезать соломкой и добавить к овощам.
- Желтки посолить и размять вилкой.
- Соединить масло, сметану и горчицу, перемешать. Заправить салат.