Салат с молодой капустой – весь секрет в особенной заправке на основе желтков

Молодая капуста, вместе с редисом, – самые главные овощи апреля-мая и относительно недорогие. Как вкусно использовать редис в салате – мы писали.

Этот салат самый простой, но только на первый взгляд. Обычно яйца нарезаются полностью, то есть белки с желтками. Здесь нарезанными будут только белки.

Салат из молодой капустой, огурцами и яйцами / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/sofi.kotova

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Желтки же нужно измельчить с помощью вилки и смешать с подсолнечным маслом, сметаной и горчицей. По желанию добавьте к салату немного консервированного горошка.

Рецепт увидели на канале Аппетитное ТВ.

Салат из молодой капусты с огурцом и яйцами

Салат из молодой капусты с огурцом и яйцами / Фото: instagram.com/home_kitchen_34_recipes

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Ингредиенты:

молодая капуста – 400 г;

огурец – 1 шт.;

яйца – 4 шт.;

зелень;

соль;

подсолнечное масло, сметана – по 3 ст. л.;

горчица – 1 ч. л.

Еще один сезонный салат, только с редисом и яйцом, найдете здесь.

Как приготовить:

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