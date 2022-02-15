Салат с тунцом и оливками из Испании – как приготовить и за что его любят в этой стране

Продолжаем знакомиться с испанским миром салатов. Как его себе представлял Сальвадор Дали, то есть какой салат он придумал лично для себя и любил его безгранично, мы рассказывали.
Этот салат, если верить кулинарным историческим записям, стал максимально популярным во времена Франциско Франко.
Испанский салат с тунцом и оливками / Фото: instagram.com/restaurantgandul/
А в Испанию он попал из Франции. Нужно сказать, что майонеза в этом салате должно быть много.
Так что есть резон приготовить соус самостоятельно.
И да, говорят, что в Испании его любят заказывать или готовить под бокал пива. А в остальном в этом салате есть все, что любят испанцы, особенно – тунец и оливки.
Этот салат от шеф-повара Карлоса Аргиньяно. Его рецепт нашли на сайте Нogarmania.com.
Испанский салат с тунцом от шеф-повара Карлоса Аргиньяно
Ингредиенты:
- 2-3 картофелины;
- 4 моркови;
- 2 яйца;
- 20 фаршированных оливок;
- 3 ст. л. консервированного горошка;
- 200 г тунца в масле;
- домашний майонез;
- соль, петрушка.
А как сделать японский картофельный салат, который в некотором смысле родился под влиянием оливье, узнаете здесь.
Как приготовить:
- Картофель отварить в мундире. Отварить морковь и яйца. Овощи варить в подсоленной воде.
- Картофель, морковь и яйца нарезать небольшими кубиками. Оливки нарезать мелко.
- Соединить все ингредиенты, добавить горошек и раскрошенный тунец. Заправить майонезом, добавить соль по вкусу. Перемешать, украсить петрушкой.