Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Еда

Сэндвичи и бутерброды на день рождения – рецепты для активной вечеринки

Ирина Маслова
22 октября, 13:00
Хлеб нужен любой – белый тостовый, цельнозерновой или чиабатта. Для итальянских бутербродов понадобится говядина, для сэндвичей с яичным салатом – авокадо, классический клубный сэндвич готовится с индейкой

Такая еда больше подходит для тематических дней рождения. Но в целом, если на столе будут стоять оригинальные сэндвичи и бутерброды, то наверняка их съедят. Даже когда рядом будут сытные горячие закуски.

Это не просто хлеб с разными начинками, это практически полноценное, выверенное по ингредиентам и внешнему виду, отдельное блюдо. Создатели этих сэндвичей уверяют, приготовить их максимум быстро и просто.

Рецепты сэндвичей и бутербродов на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Итальянские бутерброды со стейком

Итальянские бутерброды со стейком / Фото: www.foodnetwork.com

Ингредиенты:

  • 1 средняя луковица, нарезанная полукольцами;
  • 3 зубчика чеснока, измельченных;
  • 500 г говяжьего стейка;
  • свежая петрушка;
  • 200 г маринованных огурцов;
  • 4 шт. чиабатты, разрезанные;
  • оливковое масло, острый соус.

Как приготовить:

Реклама
  1. Лук и чеснок обжарить на оливковом масле 3 минуты, добавить соль и перец.
  2. Нарезать мясо и слегка отбить. Обжарить со специями и добавить к луку с чесноком. Готовить 7-10 минут. В конце добавить петрушку.
  3. Чиабатту сбрызнуть оливковым маслом, огурцы нарезать кольцами. Выложить начинку и огурцы, накрыть чиабаттой.
  4. Подавать с острым соусом.

Читайте также:

Сэндвич с яичным салатом и авокадо

Сэндвич с яичным салатом и авокадо / Фото: foodnetwork.com

Ингредиенты:

Реклама
  • 6 шт. яиц;
  • 100 г майонеза;
  • 1 ч. л. дижонской горчицы;
  • сок половины лимона;
  • 8 ломтиков цельнозернового хлеба, поджаренного;
  • 1 авокадо, разрезанное пополам;
  • соль, перец, кресс-салат.

Как приготовить:

  1. Отварить яйца, почистить и измельчить с майонезом, горчицей и лимонным соком. Приправить солью и перцем.
  2. Хлеб немного подсушить, намазать майонезом. Разложить авокадо на каждом.
  3. Добавить яйца, сверху – кресс-салат. Накрыть хлебом.

Читайте также:

Классический клубный сэндвич

Классический клубный сэндвич / Фото: www.foodnetwork.com

Ингредиенты:

  • белый хлеб;
  • 150 г майонеза;
  • 4 шт. помидоров;
  • 16 ломтиков хрустящего бекона;
  • 16 кусочков жареной индейки;
  • соль, перец, салат-ромэн.

Как приготовить:

  1. Хлеб слегка обжарить на оливковом масле.
  2. Каждый ломтик намазать майонезом и разложить салат. Сверху выложить помидоры, посолить, поперчить.
  3. Затем – по 2 ломтика бекона на помидоры и индейку. Приправить солью и перцем по вкусу. Повторите то же самое со вторым ломтиком хлеба. Сверху накрыть хлебом, смазанным майонезом.
  4. Повторить со вторым слоем сэндвича.
  5. Скрепить шпажками и нарезать.

Реклама