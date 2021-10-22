Сэндвичи и бутерброды на день рождения – рецепты для активной вечеринки

Такая еда больше подходит для тематических дней рождения. Но в целом, если на столе будут стоять оригинальные сэндвичи и бутерброды, то наверняка их съедят. Даже когда рядом будут сытные горячие закуски.

Это не просто хлеб с разными начинками, это практически полноценное, выверенное по ингредиентам и внешнему виду, отдельное блюдо. Создатели этих сэндвичей уверяют, приготовить их максимум быстро и просто.

Рецепты сэндвичей и бутербродов на день рождения / Фото: Коллаж: Сегодня

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Итальянские бутерброды со стейком

Итальянские бутерброды со стейком / Фото: www.foodnetwork.com

Ингредиенты:

1 средняя луковица, нарезанная полукольцами;

3 зубчика чеснока, измельченных;

500 г говяжьего стейка;

свежая петрушка;

200 г маринованных огурцов;

4 шт. чиабатты, разрезанные;

оливковое масло, острый соус.

Как приготовить:

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Лук и чеснок обжарить на оливковом масле 3 минуты, добавить соль и перец. Нарезать мясо и слегка отбить. Обжарить со специями и добавить к луку с чесноком. Готовить 7-10 минут. В конце добавить петрушку. Чиабатту сбрызнуть оливковым маслом, огурцы нарезать кольцами. Выложить начинку и огурцы, накрыть чиабаттой. Подавать с острым соусом.

Сэндвич с яичным салатом и авокадо

Сэндвич с яичным салатом и авокадо / Фото: foodnetwork.com

Ингредиенты:

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6 шт. яиц;

100 г майонеза;

1 ч. л. дижонской горчицы;

сок половины лимона;

8 ломтиков цельнозернового хлеба, поджаренного;

1 авокадо, разрезанное пополам;

соль, перец, кресс-салат.

Как приготовить:

Отварить яйца, почистить и измельчить с майонезом, горчицей и лимонным соком. Приправить солью и перцем. Хлеб немного подсушить, намазать майонезом. Разложить авокадо на каждом. Добавить яйца, сверху – кресс-салат. Накрыть хлебом.

Классический клубный сэндвич

Классический клубный сэндвич / Фото: www.foodnetwork.com

Ингредиенты:

белый хлеб;

150 г майонеза;

4 шт. помидоров;

16 ломтиков хрустящего бекона;

16 кусочков жареной индейки;

соль, перец, салат-ромэн.

Как приготовить: