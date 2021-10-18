Шафрановое латте с куркумой – как приготовить самый изысканный напиток осени

Забудьте о куркуме, берите шафран – с таким призывом обращаются к нам все, кто открыл для себя этот напиток. Но куркуму, хоть и немного, тоже стоит добавить – ведь она придает латте необычайно золотистый цвет.

Тонкая сладость шафрана, сливочный вкус молока и терпкость эспрессо – так описывают вкус этого латте. Может отпугнуть сам шафран, вернее, его стоимость. Но его нужно совсем немного на стакан, поэтому наслаждаться напитком можно долго.

Шафрановое латте / Фото: instagram.com/mercado_sagrado/

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И последнее: шафран успокаивающе действует на нервную систему и укрепляет сердце. Так что если ищете что-то новое к списку любимых напитков на основе кофе, шафрановое латте советуют десятки тысяч ценителей.

Шафрановое латте

Ингредиенты:

150 мл молока;

1 ч. л. куркумы;

7-8 нитей шафрана;

50 мл эспрессо;

подсластитель – по вкусу.

Как приготовить:

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