Шафрановое латте с куркумой – как приготовить самый изысканный напиток осени

Забудьте о куркуме, берите шафран – с таким призывом обращаются к нам все, кто открыл для себя этот напиток. Но куркуму, хоть и немного, тоже стоит добавить – ведь она придает латте необычайно золотистый цвет.
Тонкая сладость шафрана, сливочный вкус молока и терпкость эспрессо – так описывают вкус этого латте. Может отпугнуть сам шафран, вернее, его стоимость. Но его нужно совсем немного на стакан, поэтому наслаждаться напитком можно долго.
Шафрановое латте / Фото: instagram.com/mercado_sagrado/
И последнее: шафран успокаивающе действует на нервную систему и укрепляет сердце. Так что если ищете что-то новое к списку любимых напитков на основе кофе, шафрановое латте советуют десятки тысяч ценителей.
Шафрановое латте
Ингредиенты:
- 150 мл молока;
- 1 ч. л. куркумы;
- 7-8 нитей шафрана;
- 50 мл эспрессо;
- подсластитель – по вкусу.
Как приготовить:
- В маленькой кастрюле нагрейте молоко и шафран на среднем или медленном огне, пока молоко не начнет пузыриться по краям, 3-5 минут. Снимите с огня, добавьте куркуму и взбейте до густоты и пены.
- Сварите эспрессо и вылейте в стакан. Добавьте шафрановое молоко и подавайте.