Шахматное печенье из Швеции – как испечь ванильно-шоколадное дополнение к кофе

В каждой европейской стране есть свое особое печенье. В Италии это канестрелли, которое замешивается на вареных желтках, а в Швеции вот это красивое шахматное.
Это классическое и вкусное сочетание ванильного теста с шоколадным. Тесто песочное, поэтому оно должно постоять в морозилке минимум 30 минут.
Шведское шахматное печенье / Фото: instagram.com/omjagvardinhemmafru
После списка ингредиентов и плана приготовления есть видео, которое поможет при формовке печенья.
Фублогер Нerringinfurs.blogspot.com советует брать мелкий сахар, так того требует рецепт. Если такого нет, нужно слегка измельчить его в кофемолке.
Шахматное печенье
Ингредиенты:
- 200 г сливочного масла комнатной температуры;
- 100 г мелкого сахара;
- 2 1/2 стакана муки, взрыхленной;
- 2 ст. л. несладкого какао-порошка.
- 2 ч. л. ванильного сахара.
Здесь найдете рецепт оранжевого мандаринового печенья с трещинками.
Как приготовить:
- Мягкое сливочное масло взбить миксером с сахаром. Масса должна стать однородной, пышной и побелеть. Добавить муку, недолго перемешать миксером на маленькой скорости.
- Тесто разделить на две равных половины. Одну половину вернуть в чашу, добавить ванильный сахар, перемешать.
- Вынуть ванильное тесто из чаши и вернуть в нее отложенную половину теста. Добавить какао, перемешать.
- Руками сформировать из каждого вида теста ком. Тесто не месить. Разрезать каждый ком на две равные половины.
- Из каждой сформировать длинную колбаску толщиной примерно 1 см.
- Выложить две колбаски (темную и светлую) на пластиковую пленку вплотную друг к другу. Плотно прижать их друг к другу и придать прямоугольную форму.
- Сверху выложить еще две колбаски, причем темную колбаску кладем на светлую, а светлую – на темную.
- Завернуть заготовку в пленку и отправить в холодильник минимум на 30 минут.
- Развернуть пленку и аккуратно нарезать поперек на ломтики толщиной примерно по 4 мм.
- Уложить на застеленный пергаментной бумагой или силиконовым ковриком противень.
- Выпекать при 200 градусах 8-10 минут.
Здесь смотрите, как правильно формировать шахматное печенье перед выпечкой.