Шашлычки из макарон с сыром – очень оригинальный и быстрый рецепт для ужина (видео)

Казалось бы, макароны с дополнительными ингредиентами – такая простая еда, но как же красиво ее можно подать.
Это касается невероятной запеканки тимбаль, где спагетти оборачивают мясную начинку. А вот макаронные шашлычки превзойдут даже самые требовательные ожидания.
Шашлычки из макарон с сыром / Фото: www.mashed.com
Понятно, что предварительно макароны отвариваются, нанизываются на шпажки и запекаются несколько минут.
В рецепте Мashed.com используют свежий базилик для украшения и моцареллу. Если вдруг ее не окажется, любой другой сыр ни в коем случае не испортит эти шашлычки.
Шашлычки из макарон с сыром
Ингредиенты:
- 1 чашка пасты ригатони или другой;
- 1 ч. л. соли;
- 50 г свежего базилика;
- 50 стакана соуса маринара или другого томатного соуса;
- 100 г моцареллы.
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Как приготовить:
- Отварить макароны согласно инструкции в подсоленной воде. Мелко нарезать базилик.
- Когда макароны сварятся, процедить их через сито и выложить на тарелку. Нанизать макароны на шпажки. На каждую шпажку насадить по 10-11 штук.
- Поместить четыре шампура из макарон, полить соусом маринара с обеих сторон и посыпать моцареллой. Запекать 5 минут при 190 градусах. Украсить базиликом.
Посмотреть подробней весь процесс можно в этом видео.