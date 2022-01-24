Шашлычки из макарон с сыром – очень оригинальный и быстрый рецепт для ужина (видео)

Казалось бы, макароны с дополнительными ингредиентами – такая простая еда, но как же красиво ее можно подать.

Это касается невероятной запеканки тимбаль, где спагетти оборачивают мясную начинку. А вот макаронные шашлычки превзойдут даже самые требовательные ожидания.

Шашлычки из макарон с сыром / Фото: www.mashed.com

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Понятно, что предварительно макароны отвариваются, нанизываются на шпажки и запекаются несколько минут.

В рецепте Мashed.com используют свежий базилик для украшения и моцареллу. Если вдруг ее не окажется, любой другой сыр ни в коем случае не испортит эти шашлычки.

Шашлычки из макарон с сыром

Ингредиенты:

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1 чашка пасты ригатони или другой;

1 ч. л. соли;

50 г свежего базилика;

50 стакана соуса маринара или другого томатного соуса;

100 г моцареллы.

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Как приготовить:

Отварить макароны согласно инструкции в подсоленной воде. Мелко нарезать базилик. Когда макароны сварятся, процедить их через сито и выложить на тарелку. Нанизать макароны на шпажки. На каждую шпажку насадить по 10-11 штук. Поместить четыре шампура из макарон, полить соусом маринара с обеих сторон и посыпать моцареллой. Запекать 5 минут при 190 градусах. Украсить базиликом.

Посмотреть подробней весь процесс можно в этом видео.