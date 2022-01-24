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Шашлычки из макарон с сыром – очень оригинальный и быстрый рецепт для ужина (видео)

Ирина Маслова
24 января, 18:20
Понятно, что сначала макароны нужно отварить. Когда они немного остынут, нанизать на шпажки, украсить соусом, сыром и отправить в духовку на несколько минут

Казалось бы, макароны с дополнительными ингредиентами – такая простая еда, но как же красиво ее можно подать.

Это касается невероятной запеканки тимбаль, где спагетти оборачивают мясную начинку. А вот макаронные шашлычки превзойдут даже самые требовательные ожидания.

Шашлычки из макарон с сыром / Фото: www.mashed.com

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Понятно, что предварительно макароны отвариваются, нанизываются на шпажки и запекаются несколько минут.

В рецепте Мashed.com используют свежий базилик для украшения и моцареллу. Если вдруг ее не окажется, любой другой сыр ни в коем случае не испортит эти шашлычки.

Шашлычки из макарон с сыром

Ингредиенты:

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  • 1 чашка пасты ригатони или другой;
  • 1 ч. л. соли;
  • 50 г свежего базилика;
  • 50 стакана соуса маринара или другого томатного соуса;
  • 100 г моцареллы.

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Как приготовить:

  1. Отварить макароны согласно инструкции в подсоленной воде. Мелко нарезать базилик.
  2. Когда макароны сварятся, процедить их через сито и выложить на тарелку. Нанизать макароны на шпажки. На каждую шпажку насадить по 10-11 штук.
  3. Поместить четыре шампура из макарон, полить соусом маринара с обеих сторон и посыпать моцареллой. Запекать 5 минут при 190 градусах. Украсить базиликом.

Посмотреть подробней весь процесс можно в этом видео.

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