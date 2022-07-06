Скисло молоко? Тогда сделайте соус для огуречных салатов, хачапури и "Зебру" (фото)

Конечно, если позволяет время, то скисшее молоко можно просто превратить в творог. Эти же варианты на скорую руку. Дополнительные ингредиенты всегда найдутся в холодильнике.

Ленивый хачапури на сковороде нашли у украинского фудблогера evgeniyakarpiuk. Она предлагает взять немного творога и сулугуни.

Что приготовить из кислого молока - простые рецепты / Фото: istockphoto.com

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Соус и "Зебра" – рецепты редакционные. Кислое молоко для него должно быть по консистенции практически, как кефир. Ним можно заправлять салаты с огурцом, добавлять в шаурму.

Количество муки в тесте для пирога условное. Ее может быть больше или меньше. Важно, чтобы тесто было, как сметана.

Ленивый хачапури на сковороде

Ленивый хачапури на кислом молоке / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты на два хачапури:

2 яйца;

по 1 стакану кислого молока, муки;

200-250 г сыра ( 100 г творога и 150 г сулугуни);

щепотка соли;

немного сливочного масла.

Как приготовить:

Яйца, молоко, муку и соль соединить. Масса должна быть немного реже, чем на оладьи. Добавить творог, тертый сулугуни или другой твердый сыр. Сливочное масло растопить на сковороде, выложить массу, разровнять. Жарить до готовности.

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Соус из кислого молока

Соус из кислого молока / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

250 мл кислого молока;

3 ст. л. майонеза;

2 зубчика чеснока;

соль, перец, зелень.

Как приготовить:

Кислое молоко соединить с майонезом. Добавить чеснок, пропущенный через пресс. Довести до вкуса солью, перцем и зеленью.

Также этот соус может быть удачным дополнением к жаренным шампиньоном. И еще три бюджетных рецепта с ними мы собрали здесь.

Пирог "Зебра" на кислом молоке

Пирог "Зебра" на кислом молоке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

5 яиц;

по 150 г сахара, кислого молока;

100 г сливочного масла;

100 мл натурального йогурта;

250-300 г муки;

20 г какао;

1 ч. л. соды.

Для глазури:

50 г шоколада;

1 ст. л. сливочного масла;

50 мл молока.

Как приготовить:

Яйца взбить с сахаром. Добавить кефир, йогурт, соду, растопленное теплое масло. Тщательно все перемешать. Частями ввести просеянную муку до консистенции теста, как густая сметана. Разделить тесто на две равные части. В одну добавить какао. Форму застелить и смазать маслом. Поочередно выкладывать темное и светлое тесто. Выпекать 40-50 минут в разогретой до 180 градусов духовке. Для глазури шоколад растопить вместе с маслом в микроволновке 40-60 секунд. Размешать до однородности Добавить молоко и смешать до однородности венчиком. Украсить пирог.

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