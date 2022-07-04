Сливочный суп, как в детстве – рецепт с грибами и сухариками (фото)

В детском саду молочный на завтрак, на обед или ужин дома – суп со сливками. В наш обиход первые блюда с добавлением молока или сливок пришли из Франции.

Понятно, что несколько десятков лет тому назад все ингредиенты для таких супов измельчались картофелемялкой. Сегодня удобнее использовать блендер.

Как приготовить сливочный суп, как в детстве / Фото: pexels.com, depositphotos.com, Коллаж: Сегодня

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В рецепте со страницы lets_c.o.o.k присутствуют 200 миллилитров сливок на два литра супа. Корректируйте количество молочного ингредиента по вкусу.

Сливочный суп с грибами

Сливочный суп с грибами

Ингредиенты на два литра:

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шампиньоны – 10 шт.;

картошка – 5 шт.;

лук, морковь – по 1 шт.;

масло растительное;

соль, перец;

сливки 20% – 200 мл.

Для сухариков:

хлеб белый

соль, сухие травы, масло сливочное.

Как приготовить:

Нарезанные лук и морковь пассеровать на растительном масле. Добавить нарезанный картофель. Посолить, поперчить. Влить 1,3 литра воды. После закипания варить 15 минут, до готовности картошки. Шампиньоны мелко нарезать и жарить до полного выпаривания жидкости. Овощной бульон пюрировать в блендере. Добавить грибы и сливки, готовить нескольких минут. Хлеб нарезать на кубики. Посолить, добавить сухие травы. Подсушить в духовке. Подавать сливочный суп с зеленью и сухариками.

В Хорватии достаточно часто готовят суп с грибами. Еще добавляют бекон.