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Сливочный суп, как в детстве – рецепт с грибами и сухариками (фото)

Ирина Маслова
4 июля, 09:12
Перед тем, как пюрировать морковь, лук и картофель, все это слегка обжаривается на растительном масле. Из шампиньонов нужно выпарить жидкость

В детском саду молочный на завтрак, на обед или ужин дома – суп со сливками. В наш обиход первые блюда с добавлением молока или сливок пришли из Франции.

Понятно, что несколько десятков лет тому назад все ингредиенты для таких супов измельчались картофелемялкой. Сегодня удобнее использовать блендер.

Как приготовить сливочный суп, как в детстве / Фото: pexels.com, depositphotos.com, Коллаж: Сегодня

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В рецепте со страницы lets_c.o.o.k присутствуют 200 миллилитров сливок на два литра супа. Корректируйте количество молочного ингредиента по вкусу.

Сливочный суп с грибами

Сливочный суп с грибами

Ингредиенты на два литра:

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  • шампиньоны – 10 шт.;
  • картошка – 5 шт.;
  • лук, морковь – по 1 шт.;
  • масло растительное;
  • соль, перец;
  • сливки 20% – 200 мл.

Для сухариков:

  • хлеб белый
  • соль, сухие травы, масло сливочное.

Как приготовить:

  1. Нарезанные лук и морковь пассеровать на растительном масле. Добавить нарезанный картофель. Посолить, поперчить. Влить 1,3 литра воды.
  2. После закипания варить 15 минут, до готовности картошки.
  3. Шампиньоны мелко нарезать и жарить до полного выпаривания жидкости.
  4. Овощной бульон пюрировать в блендере.
  5. Добавить грибы и сливки, готовить нескольких минут.
  6. Хлеб нарезать на кубики. Посолить, добавить сухие травы. Подсушить в духовке.
  7. Подавать сливочный суп с зеленью и сухариками.

В Хорватии достаточно часто готовят суп с грибами. Еще добавляют бекон.