Слоеные булочки на сковороде – получается хрустящая корочка и нежный мякиш

Обычно, когда мы представляем булки, любые, то это прежде всего сдобные с долгой расстойкой. Ну или из заварного теста, как простые, но очень нежные французские гужеры.

Оказывается, двухслойные булочки можно легко нажарить на сковороде.

Булочки на сковороде / Фото: Vinastar Channel

Реклама

В чем особенность этих булочек? В том, что они состоят из двух видов теста: в одном есть дрожжи, это будет нежным мякишем.

В другом дрожжей нет, это тесто обеспечит золотистую хрустящую текстуру.

И да, этот рецепт с канала Vinastar Channel посмотрели около 4 миллионов человек.

Реклама

Булочки на сковороде

Ингредиенты:

200 г муки;

125 г топленого масла.

Ингредиенты для другого теста:

250 г муки;

по 1 ч. л. сухих дрожжей, сахара;

140 г теплой воды;

25 г топленого масла.

Здесь найдете рецепт булочек Дома Паркеров, для них тесто поднимается за один раз и долго не вымешивается.

Реклама

Как приготовить:

В просеянную муку влить масло, перемешать. Накрыть пленкой, оставить на 20 минут. В муку (250 г) всыпать дрожжи и сахара, перемешать. Частями влить воду, помешивая. Влить масло и вымешивать до однородности 3-5 минут. Оставить отдыхать под пленкой 10 минут. Из теста с дрожжами сформировать "колбаску" разделить на шесть частей. Тоже самое сделать с другим тестом. Из теста с дрожжами сделать лепешку, на нее выложить по кусочку теста без дрожжей, обернуть. Раскатать от центра к краям в тонкий прямоугольник. Сложить в полоску и снова раскатать. Скрутить в виде улитки, слегка приплюснув руками. Нарезать на части. Оставить отдыхать под полотенцем 10 минут. Жарить на небольшом количестве сливочного масла на слабом огне до готовности, переворачивая каждые 1-2 минуты.

Как сформировать эти булочки – смотрите в видео.