Слоеные булочки на сковороде – получается хрустящая корочка и нежный мякиш

Обычно, когда мы представляем булки, любые, то это прежде всего сдобные с долгой расстойкой. Ну или из заварного теста, как простые, но очень нежные французские гужеры.
Оказывается, двухслойные булочки можно легко нажарить на сковороде.
Булочки на сковороде / Фото: Vinastar Channel
В чем особенность этих булочек? В том, что они состоят из двух видов теста: в одном есть дрожжи, это будет нежным мякишем.
В другом дрожжей нет, это тесто обеспечит золотистую хрустящую текстуру.
И да, этот рецепт с канала Vinastar Channel посмотрели около 4 миллионов человек.
Булочки на сковороде
Ингредиенты:
- 200 г муки;
- 125 г топленого масла.
Ингредиенты для другого теста:
- 250 г муки;
- по 1 ч. л. сухих дрожжей, сахара;
- 140 г теплой воды;
- 25 г топленого масла.
Здесь найдете рецепт булочек Дома Паркеров, для них тесто поднимается за один раз и долго не вымешивается.
Как приготовить:
- В просеянную муку влить масло, перемешать. Накрыть пленкой, оставить на 20 минут.
- В муку (250 г) всыпать дрожжи и сахара, перемешать. Частями влить воду, помешивая. Влить масло и вымешивать до однородности 3-5 минут. Оставить отдыхать под пленкой 10 минут.
- Из теста с дрожжами сформировать "колбаску" разделить на шесть частей. Тоже самое сделать с другим тестом.
- Из теста с дрожжами сделать лепешку, на нее выложить по кусочку теста без дрожжей, обернуть. Раскатать от центра к краям в тонкий прямоугольник. Сложить в полоску и снова раскатать. Скрутить в виде улитки, слегка приплюснув руками. Нарезать на части.
- Оставить отдыхать под полотенцем 10 минут.
- Жарить на небольшом количестве сливочного масла на слабом огне до готовности, переворачивая каждые 1-2 минуты.
Как сформировать эти булочки – смотрите в видео.