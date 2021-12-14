Слоеный салат с копченой курицей и свеклой – идея на Новый год-2022

Если в салате есть свекла, то это будет красиво. Кулинарные эксперты советуют ее запекать – так она будет сочнее и вкуснее.

Ми рассказывали о новогоднем салате "Тигровая шубка" с копченой курицей, он украшался вареной морковью.

Салат с копченой курицей и свеклой / Фото: instagram.com/iamcookru/

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Теперь попробуйте сочетание курицы и свеклы. Помним, что такое мясо солоноватое. Учитывайте это, когда захочется немного посолить и поперчить салат.

Рецепт со страницы iamcookru.

Салат с копченой курицей и свеклой

Ингредиенты на две порции:

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Копченая курица – 150 г

Яйца – 2 шт.

Свекла – 1 шт.

Картофель – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук салатный – 0,5 шт.

Сыр твердый – 50 г

Чеснок – 1 зубчик

Майонез – 80 г

Как приготовить: