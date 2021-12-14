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Слоеный салат с копченой курицей и свеклой – идея на Новый год-2022

Ирина Маслова
14 декабря, 11:56
Еще нужны твердый сыр, немного картофеля и моркови, красный лук и чеснок. Заправляется салат или майонезом, или соусом из сметаны и горчицы

Если в салате есть свекла, то это будет красиво. Кулинарные эксперты советуют ее запекать – так она будет сочнее и вкуснее.

Ми рассказывали о новогоднем салате "Тигровая шубка" с копченой курицей, он украшался вареной морковью.

Салат с копченой курицей и свеклой / Фото: instagram.com/iamcookru/

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Теперь попробуйте сочетание курицы и свеклы. Помним, что такое мясо солоноватое. Учитывайте это, когда захочется немного посолить и поперчить салат.

Рецепт со страницы iamcookru.

Салат с копченой курицей и свеклой

Ингредиенты на две порции:

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  • Копченая курица – 150 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Свекла – 1 шт.
  • Картофель – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук салатный – 0,5 шт.
  • Сыр твердый – 50 г
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Майонез – 80 г

Как приготовить:

  1. Свеклу, морковь и картофель отварить в мундире и остудить. Отварить яйца.
  2. Первый слой – положить нарезанные кусочки курицы и смазать майонезом.
  3. Второй слой – тертый картофель и промазать майонезом.
  4. Третий слой – мелко нарезанный красный лук.
  5. Четвертый слой – тертая морковь, смазать майонезом.
  6. Пятый слой – тертый сыр, смазанный майонезом.
  7. Шестой слой – тертые яйца, смешанные с майонезом.
  8. Седьмой слой – тертая свекла, смешанная с майонезом и чесноком.
  9. Салат слегка охладить и украсить зеленью.