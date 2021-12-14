Слоеный салат с копченой курицей и свеклой – идея на Новый год-2022

Если в салате есть свекла, то это будет красиво. Кулинарные эксперты советуют ее запекать – так она будет сочнее и вкуснее.
Ми рассказывали о новогоднем салате "Тигровая шубка" с копченой курицей, он украшался вареной морковью.
Салат с копченой курицей и свеклой / Фото: instagram.com/iamcookru/
Теперь попробуйте сочетание курицы и свеклы. Помним, что такое мясо солоноватое. Учитывайте это, когда захочется немного посолить и поперчить салат.
Рецепт со страницы iamcookru.
Салат с копченой курицей и свеклой
Ингредиенты на две порции:
- Копченая курица – 150 г
- Яйца – 2 шт.
- Свекла – 1 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук салатный – 0,5 шт.
- Сыр твердый – 50 г
- Чеснок – 1 зубчик
- Майонез – 80 г
Как приготовить:
- Свеклу, морковь и картофель отварить в мундире и остудить. Отварить яйца.
- Первый слой – положить нарезанные кусочки курицы и смазать майонезом.
- Второй слой – тертый картофель и промазать майонезом.
- Третий слой – мелко нарезанный красный лук.
- Четвертый слой – тертая морковь, смазать майонезом.
- Пятый слой – тертый сыр, смазанный майонезом.
- Шестой слой – тертые яйца, смешанные с майонезом.
- Седьмой слой – тертая свекла, смешанная с майонезом и чесноком.
- Салат слегка охладить и украсить зеленью.