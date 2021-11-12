Брауни из 3 ингредиентов – так просто вы его еще не готовили

Классический брауни полностью шоколадный, его можно усилить сливами, так десерт становится еще интересней. Для рецепта от Вonappetit.com нужно всего три ингредиента – сахар, мука и шоколадная паста.
В результате брауни получается много. У него потрескавшаяся и хрустящая корочка, а внутри он будет насыщенный и тягучий.
Брауни из 3 ингредиентов / Фото: freepik.com
Брауни из 3 ингредиентов
Что понадобится:
- 5 яиц;
- 750 г шоколадной пасты;
- 1 стакан муки;
- щепотка соли.
Как приготовить:
- Духовку разогрейте до 180 градусов. Застелите форму для выпечки пергаментом.
- Взбейте яйца с щепоткой соли. Уберите наклейку с банки с шоколадной пастой и разогрейте в течение 30 секунд в микроволновке.
- Соедините с яйцам и перемешайте. Частями введите муку и еще раз перемешайте.
- Вылейте массу в форму и запекайте 20-25 минут, готовность проверяйте зубочисткой.
- Дайте остыть и нарежьте брауни на порции.