Брауни из 3 ингредиентов – так просто вы его еще не готовили

Классический брауни полностью шоколадный, его можно усилить сливами, так десерт становится еще интересней. Для рецепта от Вonappetit.com нужно всего три ингредиента – сахар, мука и шоколадная паста.

В результате брауни получается много. У него потрескавшаяся и хрустящая корочка, а внутри он будет насыщенный и тягучий.

Брауни из 3 ингредиентов / Фото: freepik.com

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Брауни из 3 ингредиентов

Что понадобится:

5 яиц;

750 г шоколадной пасты;

1 стакан муки;

щепотка соли.

Как приготовить: