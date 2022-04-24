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Сразу четыре рецепта классных соусов для шашлыка и овощей на гриле

Ирина Маслова
24 апреля, 11:15
Это соус барбекю, чесночный, пикантный и кисло-сладкий. Любой соус становится только лучше, если дать ему время настояться

Не будем спорить с мясоедами, которые утверждают, что хорошо приготовленное мясо, самое разное, вкусно и без соусов.

Но если планируете пикник, то хотя бы один ну или два можно взять. Для разнообразия.

Рецепты соусов для шашлыка / Фото: instagram.com/recipes_from_virinea

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В общем, не станем недооценивать потенциал соусов. Тем более, известно немало таковых, которые являются главной отличительной чертой блюда. В голову приходит лазанья с ее верным напарником бешамелем.

Все ингредиенты фудблогер recipes_from_virinea рассчитала на одну порцию. Выбирайте тот, что приглянулся больше, и увеличивайте количество продуктов в зависимости от количества людей.

Кисло-сладкий соус

Кисло-сладкий соус / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты:

  • уксус, кетчуп, соевый соус – по 3 ст. л.;
  • сахар – 4 ст. л..

Если планируете жарить курицу, то обязательно попробуйте сделать это в лимонно-луковом соусе.

Как приготовить:

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  1. Уксус и сахар соединить в сотейнике.
  2. Постоянно помешивая, готовить на среднем огне до растворения сахара.
  3. Как только появится белая пена, добавить кетчуп и соевый соус.
  4. Уварить соус до желаемой консистенции. Дать настояться в холодильнике.

Пикантный соус

Пикантный соус с чесноком / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • чеснок – 5 зубчиков;
  • масло оливковое – 4 ст. л.;
  • соевый соус – 2 ст. л.;
  • соль, молотый перец – по вкусу.

Как приготовить:⠀

  1. Чеснок очистить и измельчить при помощи ножа, переложить в емкость для подачи.
  2. Добавить соль и перец.
  3. Заправить оливковым маслом и хорошо перемешать.
  4. Добавить соевый соус, перемешать.

Соус барбекю

Соус барбекю / Фото: www.foodnetwork.com

Ингредиенты:

  • яблочный уксус – 30 г;
  • кетчуп – 25 г;
  • лук – 1 шт.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • коричневый сахар – 1 ст. л.;
  • кайенский перец – 1/2 ч. л.;
  • паприка – 1 ч. л.

Как приготовить:

  1. Нарезать лук и чеснок мелким кубиком. Чем мельче будет кубик, тем вкуснее будет соус. Посолить и поперчить лук с чесноком, обжарить на оливковом масле 3-4 минуты до легкой карамелизации лука.
  2. Добавить коричневый сахар, перемешать, готовить одну минуту.
  3. Добавить паприку вместе с кайенским перцем. Перемешать и готовить еще минуту.
  4. Влить яблочный уксус и кетчуп, выпарить уксус в течение 4-5 минут.
  5. Если соус получился густоват – добавьте немного воды и вскипятите.

Чесночный соус

Чесночный соус / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

  • сметана жирная – 4-5 ст. л.;
  • соус соевый – 1 ст. л.;
  • сыр плавленый – 30 г;
  • укроп нарезанный – 1 ст. л.;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • соль, перец – по вкусу.

Как приготовить:

  1. В сметану добавить соевый соус, укроп, соль, перец и перемешать.
  2. Сыр натереть на мелкой терке. Добавить в соус сыр и спрессовать чеснок.
  3. Тщательно перемешать.

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