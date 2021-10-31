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Суперпышные тыквенные оладьи с ароматным соусом – рецепт для яркого завтрака

Ирина Маслова
31 октября, 07:01
Свежий имбирь, его нужно совсем немного, придаст некоторую пряность оладьям. Соус, которым нужно декорировать выпечку, готовится из сливочного масла и кленового сиропа

Эти оладьи просто обязаны получится очень пышными. Желтки с белками для них взбиваются отдельно, потом соединяются с остальными ингредиентами.

Кулинарные редакторы Вonappetit.com очень рекомендуют жарить их медленно, потому что готовятся с тыквенным пюре. Оно делает тесто влажным. Завершается приготовление этих оладий украшением соусом из сливочного масла и кленового сиропа.

Тыквенные оладьи с соусом / Фото: www.bonappetit.com

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Еще один отличный рецепт для оранжевых оладий – ниже.

Тыквенные оладьи с маслом и орехами

Ингредиенты:

  • 2 больших яйца;
  • 300 г кефира;
  • 200 г тыквенного пюре;
  • 50 г сахара;
  • 100 г сливочного масла;
  • 20 г свежего имбиря, мелко натертого;
  • 1 ч. л. экстракта ванили;
  • 350 г муки;
  • по 2 ч. л. корицы, разрыхлителя;
  • по половине ч. л. пищевой соды, соли.

Для сиропа:

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  • 50 г сливочного масла комнатной температуры;
  • 75 г кленового сиропа;
  • 200 г орехов пекан или грецких.

Как приготовить:

  1. Отделите желтки добавьте кефир, тыквенное пюре, сахар, масло, имбирь и ваниль и перемешайте.
  2. Соедините муку, корицу, разрыхлитель, пищевую соду и соль, добавьте к яичной смеси и перемешайте.
  3. Белки слегка взбейте вилкой, добавьте в тесто и перемешайте. Дайте постоять 10 минут.
  4. Для сиропа нагрейте размягченное масло в течение 3 минут. Добавьте кленовый сироп и энергично взбивайте около 5 минут.
  5. Обжарьте нарезанные орехи на сухой сковороде примерно 5 минут. Переложите на тарелку и дайте остыть.
  6. Обжарьте оладьи в течение 4 минут с каждой стороны.
  7. Разложите по тарелкам и на каждую положите кленовое масло. Украсьте орехами.