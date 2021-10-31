Суперпышные тыквенные оладьи с ароматным соусом – рецепт для яркого завтрака

Эти оладьи просто обязаны получится очень пышными. Желтки с белками для них взбиваются отдельно, потом соединяются с остальными ингредиентами.
Кулинарные редакторы Вonappetit.com очень рекомендуют жарить их медленно, потому что готовятся с тыквенным пюре. Оно делает тесто влажным. Завершается приготовление этих оладий украшением соусом из сливочного масла и кленового сиропа.
Тыквенные оладьи с соусом / Фото: www.bonappetit.com
Еще один отличный рецепт для оранжевых оладий – ниже.
Тыквенные оладьи с маслом и орехами
Ингредиенты:
- 2 больших яйца;
- 300 г кефира;
- 200 г тыквенного пюре;
- 50 г сахара;
- 100 г сливочного масла;
- 20 г свежего имбиря, мелко натертого;
- 1 ч. л. экстракта ванили;
- 350 г муки;
- по 2 ч. л. корицы, разрыхлителя;
- по половине ч. л. пищевой соды, соли.
Для сиропа:
- 50 г сливочного масла комнатной температуры;
- 75 г кленового сиропа;
- 200 г орехов пекан или грецких.
Как приготовить:
- Отделите желтки добавьте кефир, тыквенное пюре, сахар, масло, имбирь и ваниль и перемешайте.
- Соедините муку, корицу, разрыхлитель, пищевую соду и соль, добавьте к яичной смеси и перемешайте.
- Белки слегка взбейте вилкой, добавьте в тесто и перемешайте. Дайте постоять 10 минут.
- Для сиропа нагрейте размягченное масло в течение 3 минут. Добавьте кленовый сироп и энергично взбивайте около 5 минут.
- Обжарьте нарезанные орехи на сухой сковороде примерно 5 минут. Переложите на тарелку и дайте остыть.
- Обжарьте оладьи в течение 4 минут с каждой стороны.
- Разложите по тарелкам и на каждую положите кленовое масло. Украсьте орехами.