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Свекольные котлеты – замешиваются на манке, сыр добавляется по вкусу

Ирина Маслова
11 марта, 12:19
Свеклу лучше запечь в фольге, но можно и отварить. Потом она крупно натирается. В рецепте также есть зелень и немного чеснока

Самый ходовой овощ начала весны – свекла. С ней готовим салаты, теплые в том числе, из нее получаются отличные котлеты.

В процессе натирания может образовываться много сока, его лучше отжать.

Свекольные котлеты / Фото: instagram.com/paskhalov_chief

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Рецепт от украинского шеф-повара paskhalov_chie.

Свекольные котлеты

Ингредиенты:

  • свекла – 600 г;
  • твердый сыр – 100 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • манка – 70 г;
  • чеснок – 1 зубчик
  • зелень – по вкусу.

Рецепт котлет из моркови, они тоже замешиваются на манке, найдете здесь.

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Как приготовить:

  1. Свеклу запечь в фольги при 180 градусах около одного часа. Очистить, натереть крупно.
  2. Натереть сыр, мелко нарезать зелень и чеснок. Добавить к свекле.
  3. Вбить яйцо, перемешать и добавить муку.
  4. Сформировать небольшие котлеты и выложить на застеленный противень.
  5. Запекать 10-15 минут при 180 градусах.
  6. В процессе котлеты перевернуть на другую сторону.