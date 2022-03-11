Свекольные котлеты – замешиваются на манке, сыр добавляется по вкусу

Самый ходовой овощ начала весны – свекла. С ней готовим салаты, теплые в том числе, из нее получаются отличные котлеты.
В процессе натирания может образовываться много сока, его лучше отжать.
Свекольные котлеты / Фото: instagram.com/paskhalov_chief
Рецепт от украинского шеф-повара paskhalov_chie.
Свекольные котлеты
Ингредиенты:
- свекла – 600 г;
- твердый сыр – 100 г;
- яйцо – 1 шт.;
- манка – 70 г;
- чеснок – 1 зубчик
- зелень – по вкусу.
Рецепт котлет из моркови, они тоже замешиваются на манке, найдете здесь.
Как приготовить:
- Свеклу запечь в фольги при 180 градусах около одного часа. Очистить, натереть крупно.
- Натереть сыр, мелко нарезать зелень и чеснок. Добавить к свекле.
- Вбить яйцо, перемешать и добавить муку.
- Сформировать небольшие котлеты и выложить на застеленный противень.
- Запекать 10-15 минут при 180 градусах.
- В процессе котлеты перевернуть на другую сторону.