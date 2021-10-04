Сыр бри в слоеном тесте – рецепт тягучей, ароматной закуски

Это еще одно красивое дополнение к вашим любимым блюдам, где есть сыр. Сыр бри – это вкусно просто так, а когда подвергнуть его запеканию в слоеном тесте, он превращается во что-то изысканное. Авторы рецепта советуют взять малиновый или вишневый джем, имбирный или апельсиновый мармелад. Характерную для бри мягкую корочку нужно обрезать, так сыр лучше соединится с ягодным или фруктовым дополнением.
Сыр бри в слоеном тесте
Ингредиенты:
Сыр бри в слоеном тесте / Фото: cooking.nytimes.com
- 200 г сыр бри;
- упаковка слоеного теста;
- 2 ст. л. густого джема;
- 1 взбитое яйцо с 1 ст. л. воды;
- 1 ст. л. сахара (по желанию).
Как приготовить:
- Духовку разогрейте до 200 градусов. Срежьте с бри белую корку.
- Раскатайте охлажденное тесто до толщины примерно до 0,5 см в квадрат. Раскатанное тесто переложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
- Поместите бри в центр квадрата теста, а затем распределите джем сверху сыра. Оберните углами теста, чтобы тесто полностью не покрывало бри.
- Смажьте бри яичной смесью. Важно не смазывать низ, иначе подгорит.
- Выпекать от 35 до 45 минут, пока тесто не станет золотисто-коричневым. Дать остыть, но подавать теплым.
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