Сырники с цедрой лимона – рецепт цитрусового завтрака

Когда в сырниках есть дополнительный ингредиент, речь идет о фруктах, то у них появляется дополнительный привкус.

Цедра лимона даст не только яркий цитрусовый аромат, но и слегка окрасит их в желтый цвет.

Сырники с цедрой лимона / Фото: instagram.com/narisovano/

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Хорошо разогрейте сковороду перед тем, как заготовки на нее попадут.

Автор рецепта – фудблогер narisovano.

Сырники с цедрой лимона

Ингредиенты:

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200 г творога;

1 яйцо С1;

цедра лимона;

20-30 г сахара или сахарной пудры;

50 г муки + мука на формовку.

Здесь найдете рецепт несладких сырников – с вялеными томатами и сливочным сыром.

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Как приготовить: