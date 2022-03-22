Сытный ужин за 30 минут – как приготовить корсиканский суп с фасолью и рисом

Фасоль, как выяснилось, очень популярный продукт Средиземноморья. В Греции готовят фасоладу, очень насыщенный суп с этими бобовыми, на Корсике есть свой, но с добавлением риса.
Как говорят кулинарные эксперты, это связано с влиянием двух гастрономических культур на остров – французской и итальянской.
Корсиканский суп с фасолью и рисом / Фото: www.tastymediterraneo.com
Фенхель – это второй по важности ингредиент в корсиканском супе, его смело можно заменить сельдереем. Также можно попробовать добавить немного томатной пасты по вкусу.
Фасоль берем белую, консервированную. Ее нужно будет хорошо промыть и слегка обжарить с сельдереем.
Готовить можно на овощном или курином бульоне.
Рецепт со страницы vinegretteblog.
Корсиканский суп с фасолью и рисом
Ингредиенты:
- 175 г фасоли белой (консервированной);
- 1 кг сельдерея;
- 60 мл оливкового масла;
- 2 зуб. чеснока;
- 200 г риса;
- 1 лавровый лист;
- тимьян, соль, перец.
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Как приготовить:
- Фасоль замочить на 30 минут, промыть. Сельдерей нарезать тонко. Обжарить сельдерей на растительном масле до мягкости.
- К сельдерею добавить фасоль, измельченный чеснок. Лавровый лист и тимьян. Готовить несколько минут, помешивая.
- Добавить 2 литра воды или бульона, всыпать промытый рис, готовить 10-15 минут.
- Подавать, сбрызнув оливковым маслом.