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Сытный ужин за 30 минут – как приготовить корсиканский суп с фасолью и рисом

22 марта, 13:39
В связи с географическим положением, кухня Корсики образовалась под влиянием Франции и Италии. Обязательное условие – много фенхеля в супе, его заменяем сельдереем

Фасоль, как выяснилось, очень популярный продукт Средиземноморья. В Греции готовят фасоладу, очень насыщенный суп с этими бобовыми, на Корсике есть свой, но с добавлением риса.

Как говорят кулинарные эксперты, это связано с влиянием двух гастрономических культур на остров – французской и итальянской.

Корсиканский суп с фасолью и рисом / Фото: www.tastymediterraneo.com

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Фенхель – это второй по важности ингредиент в корсиканском супе, его смело можно заменить сельдереем. Также можно попробовать добавить немного томатной пасты по вкусу.

Фасоль берем белую, консервированную. Ее нужно будет хорошо промыть и слегка обжарить с сельдереем.

Готовить можно на овощном или курином бульоне.

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Рецепт со страницы vinegretteblog.

Корсиканский суп с фасолью и рисом

Корсиканский суп с фасолью и рисом / Фото: Pinterest

Ингредиенты:

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  • 175 г фасоли белой (консервированной);
  • 1 кг сельдерея;
  • 60 мл оливкового масла;
  • 2 зуб. чеснока;
  • 200 г риса;
  • 1 лавровый лист;
  • тимьян, соль, перец.

Здесь узнаете об особенностях легендарного супа Сената США и его рецепт.

Как приготовить:

  1. Фасоль замочить на 30 минут, промыть. Сельдерей нарезать тонко. Обжарить сельдерей на растительном масле до мягкости.
  2. К сельдерею добавить фасоль, измельченный чеснок. Лавровый лист и тимьян. Готовить несколько минут, помешивая.
  3. Добавить 2 литра воды или бульона, всыпать промытый рис, готовить 10-15 минут.
  4. Подавать, сбрызнув оливковым маслом.