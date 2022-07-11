Та самая "Чародейка" из детства – безумно вкусный и простой торт (видео)

Во времена нашего детства торты на праздники или готовились дома, часто без выпечки, как "Пломбир", или покупались, или магазинная выпечка воспроизводилась умелыми хозяйками.

"Чародейка" не отличалась высокой ценой, и вкус ее помнят многие. Простые два бисквита соединяются заварным кремом. Потом торту нужно хорошо охладиться.

Торт "Чародейка" со вкусом детства

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Можно еще и пропитать коржи перед формовкой. Ольга Матвей предлагает сделать это смесью из теплого молока с сахарной пудрой.

Торт "Чародейка" из детства

Торт "Чародейка" из детства / Фото: Ольга Матвей

Ингредиенты на форму 22 см:

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Тесто:

мука – 130 г;

сахар – 180 г;

яйца – 5 шт.;

разрыхлитель – 1 ч. л.

Крем:

яйцо – 1 шт.;

молоко – 250 мл;

сахар – 90 г;

мука – 1 ст. л.;

масло – 80 г;

ванильный сахар.

Помадка:

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какао – 4 ст. л.;

сахар – 4 ст. л.;

масло – 40 г;

молоко – 30-40 мл.

Как приготовить:

Духовку разогреть до 180 градусов. Застелить дно и бортики формы пергаментом. Для коржей яйца взбить миксером до стойкой пены. Добавить сахар и ванильный сахар, взбивать 1,5 минуты. Посеять к яичной массе муку с разрыхлителем, перемешать лопаткой. Тесто переложить в форму. Выпекать с конвекцией 30 минут. Для крема в сотейнике соединить яйцо, молоко и сахар. Добавить муку, перемешать. Варить на среднем огне до загустения, помешивая. Переложить в емкость, добавить ваниль и сливочное масло. Перебить блендером. Дать бисквиту остыть и разрезать на две части. По желанию пропитать молоком с сахарной пудрой. Форму застелить пергаментом, выложить корж и промазать кремом. Накрыть вторым коржом. Накрыть бисквит пергаментом. Убрать в холодильник на несколько часов. Для помадки какао соединить с сахаром. Добавить сливочное масло и ванильный сахар. Перемешать и влить молоко. Варить одну минуту. Слегка остудить и полить торт.

Каким получился этот торт у автора рецепта – смотрите в видео.

И еще один рецепт из детства – печенья "Трюфель" на вареных желтках – найдете здесь.