Тирамису классический от итальянского шеф-повара – простой рецепт с видео

Это у нас с огромным трепетом относятся к тирамису, к его ингредиентам и правильности приготовления. И неудивительно, тирамису есть за что любить.
В Италии – это больше дань традиции ну и способ привлечь туристов в местные кофейни.
Классический рецепт тирамису / Фото: freepik.com
Сегодня тирамису можно легко сделать в домашних условиях. И маскарпоне, и савоярди в магазинах продаются.
Эксперты советуют быть осторожными с сыром маскарпоне и сливками в процессе взбивания. Из-за высокой жирности их можно легко "перевзбить".
Подробней процесс взбивания показан в видео ниже.
Тирамису классический по рецепту итальянского шеф-повара
Ингредиенты:
- 5 яиц;
- 125 г сахара;
- 250 г маскарпоне;
- 320 г жирных сливок;
- эспрессо;
- ром, коньяк – по вкусу;
- несладкий какао-порошок для украшения;
- печенье савоярди (пачка).
Если любите вкус миндаля, то стоит попробовать приготовить еще один итальянский десерт – пирог сбризолону.
Как приготовить:
- Яйца разбить в чашу миксера, добавить сахар и взбить до пышного состояния.
- Соединить холодные сливки и маскарпоне. Сначала взбивать на самой маленькой скорости. Потом скорость миксера увеличить до средней и взбивать до пышного состояния.
- Добавить к взбитым яйца маскарпоне со сливками, перемешать с помощью лопатки.
- К остывшему эспрессо (по желанию) добавить алкоголь. Опустить савоярди на несколько секунд в кофе и выложить на дно формы. Далее – слой крема. Чередую слои, сформировать тирамису.
- Отправить десерт в холодильник.
- Перед подачей щедро посыпать несладким какао-порошком.
Все детали процесса приготовления классического тирамису – смотрите в видео.