Тирольские клецки – удачный рецепт, когда пора использовать черствый хлеб

Зачем выбрасывать черствый хлеб, когда ему есть масса применений. Это может быть очень достойная шарлотка с соусом или вот эти тирольские клецки.
Мало того, что вы вкусно используете вчерашний хлеб, так еще и утилизируете заветренную колбасу или ветчину. То есть рецепт этот очень даже бюджетный.
Тирольские хлебные клецки / Фото: www.herdmitherz.de
На австрийском сайте Іchkoche.at рекомендуют отварить пробную клецку. Если она недостаточно плотная, не держит форму, то нужно добавить муки.
И еще. Как гласит австрийская народная мудрость – первые клецки едят в супе, вторые с квашенной капустой, а третьи с салатом.
Тирольские хлебные клецки
Ингредиенты:
- 350 г хлебных кубиков;
- 200 мл молока;
- 4 яйца;
- по 100 г бекона, копченой колбасы;
- 20 г сливочного масла;
- 1 луковица (маленькая, мелко нарезанная);
- 1 ч. л. петрушки (мелко нарезанная);
- соль, мускатный орех;
- 80 г муки;
- зеленый лук (мелко нарезанный).
Еще один интересный рецепт австрийской кухни – циллертальских крапфен, похожих на чебуреки, – найдете здесь.
Как приготовить:
- Смешать кубики хлеба с молоком и яйцами и дать постоять 20-30 минут.
- Бекон, нарезанный мелкими кубиками, и колбасу обжарить в топленом масле вместе с луком и петрушкой, приправить солью и мускатным орехом.
- Добавить муку и замесить в плотную, но не слишком влажную массу. Влажными руками сформировать клецки.
- Одну из них в качестве пробы отварить в подсоленной воде около 15 минут. Если клецки слишком мягкие. добавить муку. Подавать тирольские клецки, украсив их зеленым луком.